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Семейная трагедия: в Хмельницкой области жестоко убили 19-летнего парня

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Семейная трагедия: в Хмельницкой области жестоко убили 19-летнего парня

Фото: Шепетовское районное отделение полиции

Полиция задержала старшего брата потерпевшего.

В селе Пашуки Хмельницкой области 14 апреля произошла семейная трагедия. 29-летний мужчина жестоко убил своего 19-летнего брата.

Об этом сообщает Шепетовское районное отделение полиции.

По данным следствия, 14 апреля двое братьев выпивали. Внезапно мужчины поругались. Тогда старший брат выхватил нож и ударил в грудь 19-летнего парня. От полученных травм тот скончался на месте трагедии.

После совершенного 29-летний мужчина все рассказал соседу и тот вызовам медиков и полицию.

Подозреваемый в убийстве был задержан. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование трагедии.

Напомним, на железнодорожной станции в городе Первомайский в Харьковской области произошло убийство. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Также в Полтавской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который изнасиловал и жестоко убил свою жену.

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Дата публикации
Просмотры
2259
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