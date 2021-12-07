Семейное застолье обернулось больницей: в Сумской области произошла вспышка ботулизма

Все ели консервированные грибы.

Вспышка ботулизма произошла в Сумской области: в городе Лебедин четыре человека попали в больницу после семейного застолья.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 декабря.

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Люди пробовали консервированные грибы домашнего приготовления. Женщине, которая была в самом тяжелом состоянии, медики сразу ввели сыворотку против ботулизма. Кроме нее этот препарат был необходим еще двум больным. Впрочем, его пришлось уже покупать из-за частного предпринимателя, специально для них завезшего лекарства из-за границы. Как оказалось, в области была только одна доза сыворотки, а купить в Украине ее невозможно.

По словам медиков, вакцина заказывают ежегодно централизованно через Минздрав в зависимости от прогнозируемого количества больных ботулизмом. В этом году в области было четыре дозы сыворотки, а случаев – уже шесть.

Перебои с сывороткой против ботулизма в Украине начались с 2014 года – когда государство отказалось регистрировать и закупать российский препарат. Сейчас ее завозят из Канады, цена одной дозы – 80 тысяч гривен. "Это лекарственное средство не производится в Украине. Заявки на уровне государства проводят. Заказ предоставляется. Сейчас мы ожидаем поставки. Надеемся, что в ближайшее время они будут", — говорит медицинский директор Сумского областного центра инфекционных болезней и дерматологии имени Красовицкого Ирина Троцкая.

Как сообщалось, в Бердянске мужчина скончался от ботулизма. Его жена находится в больнице. Супруги ели вяленую рыбу, купленную на центральном рынке. В связи с несчастным случаем в городе начались проверки всех точек, где продают рыбу.

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