Семейный ад на Полтавщине: муж, заподозрив жену в измене, несколько раз ее изнасиловал и убил

В Полтавской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который несколько раз изнасиловал и жестоко убил свою жену.

Об этом идет речь в приговоре Шишацкого районного суда Полтавской области.

Мужчина жестоко издевался над женщиной, потому что заподозрил ее в измене

По данным следствия, подозреваемый и его жертва начали совместно проживать в 2013 году в одном из сел на Полтавщине. У пары родилось двое детей. Однако отношения супругов ухудшились в 2021 году, когда мужчина находился на работе в Кривом Роге Днепропетровской области. Он заподозрил жену в том, что она ему как бы изменяет.

Поэтому в июне 2021 года муж вернулся в село, где жила его жена и дети. Он под предлогом продажи автомобиля выманил женщину из ее дома. Он вывез пострадавшую в поле, связал ее, порезал одежду, избил до обморока и изнасиловал. После этого он завез женщину домой, а сам уехал. Следствие считает, что таким образом подозреваемый хотел отомстить женщине из-за предательства.

В июле мужчина второй раз выманил женщину в Гадяч. Он пообещал ей решить проблемы с уплатой кредита, однако так и не сделал. Воспользовавшись доверием потерпевшей, он снова избил ее и заставил заняться оральным сексом. После этого женщина тоже потеряла сознание, а когда пришла в себя — обратилась в полицию.

Мужчина и его брат постоянно убеждали потерпевшую отказаться от обвинения, однако она этого не сделала, поскольку опасалась за свою жизнь.

24 июля 2021 мужчина выследил женщину в селе Беленченковка. Он обвинил ее в том, что она якобы оскорбила его "мужское достоинство". Он приставил ей нож к шее и затащил в сад. Он раздел потерпевшую и начал ее душить лосинами. После чего мужчина в очередной раз совершил сексуальное насилие в отношении потерпевшей. Заметив, что женщина не подает признаков жизни, бросил ее и скрывался, однако его все же разыскала полиция.

Подозреваемый на суде лишь частично признал вину

На суде подозреваемый свою вину признал частично, заявив, что не планировал убивать жену. Он убеждал суд, что его разозлило то, что когда он находился на работе, у его жены был другой. Также из неизвестного телефонного номера ему прислали интимные фотографии его жены. По его словам, он якобы хотел помириться с женщиной и отрицал факты изнасилования. Подозреваемый утверждал, что в день трагедии он пытался "помириться" с потерпевшей, однако его разозлило то, что она начала сравнивать его с другими мужчинами, а мол, что "было дальше, он не помнит полностью".

"Желая отомстить жене и самоутвердиться в сексуальном плане, он оттащил жену от дороги, раздел и вступил с ней в вагинальный сексуальный контакт. При этом он обмотал ее шею ее же лосинами и один конец сунул ей в рот. Он сказал, что пара практиковала жесткий секс, с использованием различных дополнительных устройств. В частности жена любила когда ее подавляют во время секса и получала от этого особое удовольствие, а значит, в данный момент он решил применить именно такой метод", — говорится в материалах суда.

Мужчина избивал женщину, насиловал, а его родственники еще и угрожали потерпевшей.

Мать жертвы на суде рассказала, что подозреваемый познакомился с ее дочерью, когда ей было всего 15 лет. Впоследствии она забеременела. Когда девушке исполнилось 18 лет, пара поженилась и у них родился второй ребенок.

Когда мужчина в июне 2021 года вернулся с заработков, между ним и потерпевшей произошла ссора, поскольку последний не привез никаких заработанных денег и начал обвинять потерпевшую в измене. Однажды он вытащил женщину за волосы из душа и избил. Тогда пара приказала матери не вмешиваться в их отношения.

Впоследствии она заметила на своей дочери синяки и ей призналась, что муж ее жестоко изнасиловал. Даже после этого потерпевшая нашла в себе силы простить нападающего и пыталась с ним примириться. Однако когда он во второй раз на нее напал – женщину госпитализировали и там медики, узнав подробности, обратились в полицию.

Мать покойной говорит, что родственники мужа угрожали ее дочери и требовали от нее забрать заявление. В день трагедии женщина отдыхала на пруду и не вернулась домой. Впоследствии матери сообщили, что ее дочь была убита.

Похожые свидетельства дала также подруга покойной. Она лишь добавила, что заявления подозреваемого о том, что жена его изменяла были выдумкой, поскольку потерпевшая ей обо всем рассказывала.

Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы

Суд признал подозреваемого виновным по ч.2 ст. 152, ч.5 ст. 152, п.9 и п.10 ч.2 ст. 115 УК Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы. Также матери потерпевшей он должен оплатить 515 622 грн, а своим малолетним детям – один миллион гривен.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Полтавской области районный суд оправдал мужчину, которого бывшая возлюбленная и ее малолетняя дочь обвинили в изнасиловании.

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