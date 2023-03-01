"Семейный бизнес": отец с сыном организовали незаконную схему переправки мужчин за границу

Двое злоумышленников организовали схему незаконного пересечения границы для призывников, к которой привлекли сотрудников военкоматов и больниц.
Сотрудники ДБР совместно с СБУ разоблачили двух жителей столицы, которые организовывали схемы незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста.
Об этом сообщили в ДБР, СБУ и Киевской городской прокуратуре.
Так, уроженец Ростовской области РФ и экс-работник военкомата вместе с сыном организовал схему незаконной переправки призывников через границу. Нарушители продавали желающим справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Стоимость документа составила от 6 до 7 тысяч долларов США. Сумма зависела от состояния здоровья и наличия предварительных медицинских документов у военнообязанных лиц.
В "семейный бизнес" были привлечены работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачи, фальсифицировавшие медицинские документы с историями заболеваний и диагнозов.
Преступников поймали прямо с поличным — во время передачи 8 тыс. долларов США. Отец и сын уже успели получить 6 тысяч долларов. В общей сложности две справки о недееспособности стоили 14 тыс. долларов.
Теперь нарушителям грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила и блокировала еще три схемы уклонения украинцев от призыва, среди организаторов – член комиссии Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы.
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