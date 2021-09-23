Семейный бизнес с "клубничкой": в Кременчуге осудили мужчину, который вместе с женой снимали порно

Семейный бизнес с "клубничкой": в Кременчуге осудили мужчину, который вместе с женой снимали порно

Следствие зафиксировало 28 видео порнографического характера.

В Кременчуге Полтавской области осудили мужчину, который вместе с женой снимал порнографические видео и публиковал его на Pornhub.

Об этом говорится в решении Крюковского районного суда г. Кременчуга Полтавской области.

По данным следствия, подсудимый работает на должности инженера-электронщика в Кременчугском лицее №11. Он вместе со своей женой снимал порно-видео и публиковал его Pornhub под ником "MonaCharm", получая за это деньги. В общем супруги сняли 28 видео.

Во время суда мужчина признал себя виновным и заключил соглашение с прокурором, которое предусматривает наказания — три года лишения свободы.

Суд признал сделку действительной, осудив мужчину к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год. С мужчины в пользу государства также взыскали судебные расходы в сумме 3269 грн за проведение судебной портретной экспертизы и 1307 грн за проведение судебной искусствоведческой экспертизы.

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