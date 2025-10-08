ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
194
1 мин

Семейный бизнес ужаса: мать и старший сын "продавали" 11-летнего мальчика для порно

Мать снимали с 11-летним сыном порнографические видео и передавала мальчика для сексуальной эксплуатации иностранцу.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Суд вынес приговор матери, использовавшей 11-летнего сына для детской порнографии

Суд вынес приговор матери, использовавшей 11-летнего сына для детской порнографии / © Прокуратура города Киева

Жительница Днепра вместе со старшим сыном использовала младшего, 11-летнего сына для изготовления и сбыта детской порнографии.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По словам правоохранителей, в 2022-2024 годах обвиняемая совместно со знакомым и старшим сыном изготовляли и распространяли детскую порнографию. Для ее изготовления она использовала своего 11-летнего сына.

Они создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где за деньги распространяли фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Кроме этого, женщина передала своего малолетнего сына гражданину другого государства для сексуальной эксплуатации, который развращал ребенка.

Горе-мать приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Старшему сыну назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок 2 года. Относительно ее знакомого-сообщника судебное разбирательство продолжается.

194
