Семейный бизнес ужаса: мать и старший сын "продавали" 11-летнего мальчика для порно
Мать снимали с 11-летним сыном порнографические видео и передавала мальчика для сексуальной эксплуатации иностранцу.
Жительница Днепра вместе со старшим сыном использовала младшего, 11-летнего сына для изготовления и сбыта детской порнографии.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По словам правоохранителей, в 2022-2024 годах обвиняемая совместно со знакомым и старшим сыном изготовляли и распространяли детскую порнографию. Для ее изготовления она использовала своего 11-летнего сына.
Они создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где за деньги распространяли фото- и видеоматериалы порнографического характера.
Кроме этого, женщина передала своего малолетнего сына гражданину другого государства для сексуальной эксплуатации, который развращал ребенка.
Горе-мать приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Старшему сыну назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок 2 года. Относительно ее знакомого-сообщника судебное разбирательство продолжается.
