Семейный подряд на крови: в Днепре 17-летний юноша продолжал дело отца-корректировщика

В Днепре разоблачили 17-летнего информатора ГРУ РФ

В Днепре российские спецслужбы завербовали 17-летнего местного юношу, который наводил воздушные атаки РФ по родному городу. Что интересно, в январе этого года СБУ задержала его отца, также корректировщика.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам правоохранителей, несовершеннолетний сын работал на россиян вместе с отцом. По инструкциям отца, юноша объезжал город, пытаясь обнаружить локации промышленных объектов, которые могли выполнять оборонные заказы.

После разведвылазок юноша «отчитывался» о заводах и предприятиях, которые, по мнению несовершеннолетнего, производили вооружение и боеприпасы. Среди прочего пересылал отцу фото украинских объектов и их координаты на гугл-картах.

Собранные сведения «старший» агент отправлял своему «куратору», который находится на оккупированной территории Запорожской области.

В случае получения разведданных россияне надеялись использовать их для подготовки новой серии обстрелов Днепра.

Во время обысков у юноши вылучили смартфон и флешку, замаскированную в сложенном ноже, с доказательствами работы на российское ГРУ.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Юноша находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что летом прошлого года в Днепре, Полтаве, Кривом Роге и Хмельницком СБУ предотвратила попытки терактов, которые должны были совершить несовершеннолетние.

Также в Житомире двое несовершеннолетних агентов РФ совершили теракт, в результате которого погиб мужчина, еще один — госпитализирован.

