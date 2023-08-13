Семейный праздник закончился разборками: на Прикарпатье невестка порезала свекровь и избила мужа

В Ивано-Франковской области празднование дня рождения закончилось разборками. Женщина сначала ударила бокалом с вином своего мужа, а затем порезала свекровь.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Тогда семья отмечала день рождения сына. Во время этого между супругами возник конфликт, и женщина разбила бокал с вином о голову мужа. За своего сына вступилась свекровь. Поэтому женщины начали ссориться.

Тогда свекровь начала угрожать женщине, что она позвонит ее матери и полиции. Невестка выбежала вслед и порезала потерпевшую ножом. У свекрови диагностировали тяжелые травмы.

На суде подозреваемая вину признала и раскаялась. Она рассказала, что они с потерпевшей давно конфликтовали. Тогда она набросилась на свекровь, потому что она хотела позвонить ее больной матери.

Свекровь сообщила, что она с невесткой уже помирилась и не имеет к ней претензий. Она просила не наказывать свою родственницу.

Суд признал женщину виновной, приговорив к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако судья заменил этот срок на один год испытательного срока.

Напомним, на Прикарпатье свекровь палкой побила невестку, потому что она не позволяла ей жить с внуками.

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