Семьи пропавших без вести и пленных могут передать письма своим родным: как это сделать

Некоторые из пропавших без вести лиц находятся в плену.

Впрочем, их родные все же могут держать с ними связь через переписку – это предусмотрено нормами Женевских конвенций об обращении с военнопленными.

Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Украинская сторона четко соблюдает нормы международного права. В частности, обеспечивает удерживаемым российским военнопленным переписку со своими родными.

"Ожидаем от противоположной стороны аналогичного соблюдения прав военнопленных", – подчеркнул он.

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Для семей пропавших без вести и пленных Национальное информационное бюро разработало правила написания корреспонденции.

Правила корреспонденции для пропавших без вести и пленных / Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot/94

Напомним, что ранее мы писали о хакерских письмах с контент-приманкой: как правительственная команда обнаружила шпионскую кампанию против украинских организаций.