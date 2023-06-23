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Семьи пропавших без вести и пленных могут передать письма своим родным: как это сделать

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
26
Время на прочтение
1 мин
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Семьи пропавших без вести и пленных могут передать письма своим родным: как это сделать

Как написать письмо пленному / Фото: pixabay.com

Некоторые из пропавших без вести лиц находятся в плену.

Впрочем, их родные все же могут держать с ними связь через переписку – это предусмотрено нормами Женевских конвенций об обращении с военнопленными.

Об этом рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Украинская сторона четко соблюдает нормы международного права. В частности, обеспечивает удерживаемым российским военнопленным переписку со своими родными.

"Ожидаем от противоположной стороны аналогичного соблюдения прав военнопленных", – подчеркнул он.

Для семей пропавших без вести и пленных Национальное информационное бюро разработало правила написания корреспонденции.

Правила корреспонденции для пропавших без вести и пленных / © t.me/Oleg_Kotenko_Patriot/94
Правила корреспонденции для пропавших без вести и пленных / Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot/94

Напомним, что ранее мы писали о хакерских письмах с контент-приманкой: как правительственная команда обнаружила шпионскую кампанию против украинских организаций.

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Дата публикации
Просмотры
26
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