Семилетний мальчик из Белой Церкви показал, как правильно петь гимн: трогательное видео

Маленький мальчик растрогал Сеть искренним исполнением гимна Украины на школьной линейке.
Семилетний мальчик Тимофей из Белой Церкви растрогал сеть мастер-классом, как правильно петь гимн Украины. Школьник искренне и упорно пел славень на школьной линейке
Видео опубликовал в TikTok блоггер с ником Alex Rokitskiy.
Когда на школьной линейке включили гим Украина, маленький патриот сразу положил руку на сердце и начал громко подпевать.
Семилетний мальчик попал в тренды TikTok. По состоянию на сегодняшний день, ролик набрал уже более 2 миллионов просмотров.
Впоследствии автор ролика разыскал познакомившийся с мальчиком. Тимофей рассказал, что самостоятельно изучил гимн, когда началась полномасштабная война в Украине.
"Я сам научился петь. Когда началась война, это была самая красивая песня нашей Украины. Ее все пели. И я пробовал так петь, чтобы научиться", – рассказал Тимофей.
В комментариях пользователи восхитились ребенком и написали, что он молодец.
Раньше мы писали, как японская певица исполнила гимн ОУН на украинском языке.
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