Семилетний мальчик из Белой Церкви показал, как правильно петь гимн: трогательное видео

Семилетний мальчик Тимофей из Белой Церкви растрогал сеть мастер-классом, как правильно петь гимн Украины. Школьник искренне и упорно пел славень на школьной линейке

Видео опубликовал в TikTok блоггер с ником Alex Rokitskiy.

Когда на школьной линейке включили гим Украина, маленький патриот сразу положил руку на сердце и начал громко подпевать.

Семилетний мальчик попал в тренды TikTok. По состоянию на сегодняшний день, ролик набрал уже более 2 миллионов просмотров.

Впоследствии автор ролика разыскал познакомившийся с мальчиком. Тимофей рассказал, что самостоятельно изучил гимн, когда началась полномасштабная война в Украине.

"Я сам научился петь. Когда началась война, это была самая красивая песня нашей Украины. Ее все пели. И я пробовал так петь, чтобы научиться", – рассказал Тимофей.

Громко пел гимн, положив руку на сердце: маленький мальчик из Белой Церкви растрогал Сеть

В комментариях пользователи восхитились ребенком и написали, что он молодец.