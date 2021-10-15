Семья экс-министра экологии Злочевского отказалась от 2 лицензий на добычу недр — Данилов

В 2021 году ожидают минимум 50 млрд гривен поступлений от службы геологии и недропользования в госбюджет.
В Украине СНБО продолжает следить, чтобы национальными недрами пользовались только те компании, которые имеют на это разрешение.
Об этом 15 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"За этот год ожидаем поступления от службы геологии и недропользования в госбюджет минимум 50 млрд гривен. Это при том, что в 2020 году поступления составили 28,9 миллиарда гривен. Вопрос остается на контроле. Мы располагаем информацией о наличии не до конца изученных процессов в этой области. У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании СНБО были даны поручения СБУ выяснить, как так случилось, что эти компании без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год получили эти разрешения. Открытое уголовное производство", — сказал Данилов.
Секретарь СНБО также подчеркнул, что семья бывшего министра экологии Николая Злочевского отказалась от 2 лицензий на углеводороды.
"Если говорить о наших недропользованиях, то хочу сказать, что люди, которые известны в нашей стране продолжают отказываться от лицензий, которые в свое время получили. И вот мы можем поблагодарить семью Злочевских, которая отказались от 2 лицензий на углеводороды", — сказал Алексей Данилов.
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