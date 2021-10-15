Семья экс-министра экологии Злочевского отказалась от 2 лицензий на добычу недр — Данилов

В 2021 году ожидают минимум 50 млрд гривен поступлений от службы геологии и недропользования в госбюджет.

В Украине СНБО продолжает следить, чтобы национальными недрами пользовались только те компании, которые имеют на это разрешение.

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Об этом 15 октября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"За этот год ожидаем поступления от службы геологии и недропользования в госбюджет минимум 50 млрд гривен. Это при том, что в 2020 году поступления составили 28,9 миллиарда гривен. Вопрос остается на контроле. Мы располагаем информацией о наличии не до конца изученных процессов в этой области. У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании СНБО были даны поручения СБУ выяснить, как так случилось, что эти компании без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год получили эти разрешения. Открытое уголовное производство", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что семья бывшего министра экологии Николая Злочевского отказалась от 2 лицензий на углеводороды.

"Если говорить о наших недропользованиях, то хочу сказать, что люди, которые известны в нашей стране продолжают отказываться от лицензий, которые в свое время получили. И вот мы можем поблагодарить семью Злочевских, которая отказались от 2 лицензий на углеводороды", — сказал Алексей Данилов.

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