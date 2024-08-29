Семья главы АМКУ "заработала" 300 тысяч долларов на малине: Кириленко – на суде

Семья главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко "заработала" 300 тысяч долларов США на продаже малины.

В частности, такой версией глава АМКУ оправдывал наличие необъяснимых 56 млн состояния (включая семь квартир общей площадью более 700 м.кв.).

Что предшествовало

Высший антикоррупционный суд принял решение не брать главу АМКУ Павла Кириленко под стражу, установив ему залог в 30 млн. гривен. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ГПК – ред.).

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В случае внесения залога, Кириленко должен придерживаться определенных обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, не покидать Киев и воздержаться от общения с определенными в определении свидетелями.

Судья отметил, что материалы не содержат доказательств того, что он может внести залог в 121 млн. грн. Кроме того, по мнению судьи Воронько, содержание под стражей – это крайнее средство, а "сейчас не 37-й год, заседание НКВД".

Однако даже такое решение Воронько свидетельствует об обоснованности подозрения.

Напомним, что Председателя АМКУ подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Кириленко, занимая в течение 2020-2023 годов должность главы Донецкой ОГА, приобрел 21 объект недвижимого имущества. При этом все имущество он переписывал на родственников своей супруги. Общая стоимость активов – 61,7 млн. грн. Отметим, что ни у Кириленко с женой, ни у родственников таких денег не было.

Среди такого имущества:

семь квартир в элитных жилых комплексах в Киеве и Ужгороде, общей площадью 688,5 квадратов;

дом более 220 квадратов и 2 земельных участка под Киевом;

два гаражных бокса;

шесть машиномест;

три нежилых помещения общей площадью более 190 квадратов;

автомобиль ВМW Х3.

Антикоррупционная прокуратура уже сообщила о том, что не согласна с таким решением и будет подавать апелляцию.

Приведем некоторые детали дела, которые стали известны во время судебных заседаний.

Имущество родственников Кириленко

В апреле 2020 года тесть Кириленко Александр Матиенко приобрел земельный участок в коттеджном городке Киевской области и двухэтажный дом по явно заниженной цене в 4 млн грн. Через год он приобрел еще один земельный участок за 1,8 млн. грн.

Уже в марте 2023 года теща Кириленко Наталья Матиенко приобрела еще две квартиры в жилом комплексе в одном из районов столицы, которые обошлись ей более чем в 9,5 млн грн.

Также они приобрели квартиры и паркоместа в Ужгороде по явно заниженной стоимости и ряду других объектов недвижимости.

Кроме того, 77-летняя бабушка жены Кириленко Альбина Винникова в 2020 году приобрела за 265 тысяч долларов квартиру на 190 квадратов в столичном районе. В мае 2023 года она приобрела нежилое помещение почти за 12 млн грн и в этот же день подарила это помещение своей дочери, теще Кириленко – Наталии Матиенко.

В заявлении по источнику происхождения средств она отметила, что приобрела эту недвижимость якобы за деньги от продажи акций концерна "Стирол". Мол, продала акции за 40 тысяч долларов и реинвестировала их позже. При этом в 90-е и 2000-е у семьи жены Кириленко были значительные расходы.

Любопытно, что в некоторых случаях именно жена Кириленко Алла первая звонила продавцам недвижимости и интересовалась покупкой. Она также осматривала почти все объекты недвижимости со своими родителями, присутствовала при заключении большинства сделок у нотариуса. Вместе со своей матерью Алла Кириленко сопровождала бабушку, при том что она помещение не осматривала, а явилась только на подписание договора.

Алла Кириленко предупреждала продавца квартиры, оформленной на бабушку, что квартиру будут записывать на другого человека. Кроме того, во время допроса продавца этой квартиры он сообщил, что Алла говорила о том, что ей потребуется время, чтобы собрать 265 тысяч долларов.

В то же время, по версии защиты, Альбина Винникова приехала в Киев с временно оккупированных территорий уже со своими деньгами, которые у нее появились еще в 90-е годы и до этого лежали без дела.

При покупке одной из квартир в Киеве жена Кириленко спрашивала лицо, которое занималось продажей квартир, можно ли оформить квартиру так, что она якобы продавалась на вторичном рынке. В таком случае можно было бы рассчитываться наличными у нотариуса, на что человек посоветовал "более клиентоориентированный банк", требующий меньше справок у клиентов.

7 августа 2024 детектив допросил нотариуса в Ужгороде относительно перерегистрации имущества из тещи на тестя. Настоящий договор был заключен менее чем через 2 недели после того, как детективы получили доступ к документам нотариуса. Нотариус сообщила, что не может ничего сказать по поводу этого договора, поскольку ограничена нотариальной тайной.

Из протокола допроса представителя застройщика, построенного ЖК Residence Park в Ужгороде, стало известно еще несколько деталей.

В августе 2022 года ему позвонила по телефону женщина по имени Алла и сообщила, что приедут ее родители по поводу оформления двух квартир, а также двух паркомест. Вскоре после звонка приехали тесть и теща Кириленко и оформили покупку имущественных прав на квартиры и паркоместа.

В ходе обыска в квартире Кириленко был найден ключ от автомобиля BMW X3, связи ключей от трех квартир (по объяснению жены Кириленко, это связка ключей ее матери от квартир в Ужгороде). При этом Кириленко инкриминируется приобретение в собственность только двух квартир в Ужгороде, тогда как право собственности на другие квартиры зарегистрировано на других лиц. В этой связи обвинение убеждено, что есть и другие объекты, зарегистрированные не на родственников. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению такого имущества.

По версии защиты эти деньги они собирали в течение всей своей жизни, инвестируя и ведя бизнес. При этом имущество они стали покупать после того, как Кириленко стал главой Донецкой областной администрации.

Кроме того, в марте 2023 года Кириленко планировали купить BMW Х5, который по неизвестным причинам так и не был приобретен. Также прокурор уверена, что существует другое имущество, которое не было найдено.

Экс-судья Печерского суда консультировала по поводу искажения и создания доказательств

Во время судебного заседания прокурор сообщила, что на изъятом телефоне экссудии Печерского райсуда Киева Виты Бортницкой была переписка, содержащая файлы от неизвестного человека об обстоятельствах этого уголовного производства, а также справки, в которых вероятно содержался план сокрытия совершения преступления, построение версий, которые будут лучше звучать.

Такая переписка была через несколько недель после выхода расследования "Схем" и открытия производства антикоррупционными органами. Вероятно, Кириленко консультировался с судьей по поводу действий, которые необходимо совершить.

В частности, прокурор зачитала проект объяснений, которые должен предоставлять тесть Кириленко Александр Матиенко, в которых отмечалось: “Арендировал квартиру на столичной Оболони, в апреле 2020 купили квартиру… В мае 2020 купили дом в селе Хотяновка… Что касается стоимости здания, то он был полуразрушен ( дома на тот момент было более 8 лет)… Через некоторое время купили участок в Хотяновке, чтобы перепродать и получить прибыль.

В 2021 году решили приобрести недвижимость в Оболонском районе Киева с целью получения прибыли, денежные средства на приобретение вышеуказанного имущества были взяты взаймы у моего знакомого”.

Также в переписке с судьей содержался файл "необходимые документы". Там был пункт "лица, которые могли предоставить ссуду для осуществления инвестирования или приобретения объектов инвестирования", то есть на момент составления этого документа никто ссуду не предоставлял.

Здесь следует добавить, что никакой информации о заимствованиях к этим рекомендациям не звучало. Это подтвердила прокурор на заседании. Кроме того, в июне 2024 года теща Кириленко спрашивала номер ссудодателя, что также свидетельствует, что до 2024 они даже не знали ссудодателя.

Кроме того, в переписке с судьей содержался файл с такими "рекомендациями":

Жена, тесть, теща – изменить мобильные телефоны на iPhone последний, установив двойную аутентификацию;

Сменить номера телефонов на другие;

Промониторить и извлечь из электронной почты все сообщения для их анализа на риски;

Электронную почту очистить путем удаления файлов, после чего удалить электронный адрес;

Особое внимание уделить информации о покупке продажи недвижимости, файлах, содержащих информацию об их стоимости, пересылке квитанций, описание имущества, обстоятельства из которых можно сделать вывод об их действительной стоимости или предоставлении скидки цены меньше рыночной;

Определиться с кругом лиц, которые могут дать показания органу досудебного расследования, по сокрытию действительной рыночной цены при приобретении объектов недвижимости…”

В подтверждение того, что это была переписка именно с Кириленко, свидетельствует также то, что во время обыска в его доме были найдены почти такие же рекомендации, только написанные от руки.

Важно отметить, что судья Бортницкая не впервые "консультирует" фигурантов уголовных производств. Она также фигурировала в кейсе застройщика Сергея Копистиры, обвиняемого в попытке подкупа тогдашнего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Копистира встречался с Бортницкой и передавал ей справку с деталями расследования в отношении себя, а также сведениями о других делах, в частности тех, которые рассматривал Печерский суд. Сама Бортницкая в ходе допроса подтвердила факт встречи с Копистырью. Но по ее словам, последний просто рассказал общие детали дела, чтобы узнать его видение, а справки она якобы даже не читала.

Бортницкая – судья Майдана, которая во время событий Революции Достоинства бросила за решетку двух активистов. Общественный совет добродетели признал его неблагополучным, но это не помешало Бортницкой еще несколько лет быть судьей, а затем успешно уйти в отставку с выходным пособием более 400 тысяч грн и пожизненным денежным содержанием.

Договор займа

Тесть Кириленко утверждал, что для покупки элитной недвижимости в Киеве он взял ссуду в 800 тысяч долларов, не задекларировав ее. Хотя, к примеру, ссуду другому лицу он задекларировал. Кроме того, теща до середины 2024 года даже не имела номер человека, который одолжил им такую сумму. То, что до апреля 2024 такого договора не было, подтверждают рекомендации, найденные у судьи Бортницкой.

Во время допроса тестя Кириленко он объяснил происхождение своих средств так, что в 1991 году у Матиенко осталось наследство, а еще они с друзьями имели бизнес с автобусами и такси, но основную прибыль у него были с обменников. После того, как семья переехала в Ужгород, Матиенко не захотел, чтобы деньги просто лежали и они с семьей приобрели четыре квартиры и четыре паркоместа в новостройке.

По его словам, все купили за деньги, заработанные им и женой. Если верить этой версии, только на торговле малиной Матиенко заработал 300 тысяч долларов. Эти деньги инвестировали в квартиры в Ужгороде.

Защита Кириленко, в свою очередь, утверждала, что подозрение необоснованно, все имущество родственники покупали за свои или заимствованные деньги. А новые iPhone они приобрели, потому что кто-то пытался сломать их телефоны.

Что известно о биографии Павла Кириленко

Напомним, что Павел Кириленко в 2017 году назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Затем четыре года руководил Донецкой областной военной администрацией – с 5 июля 2019 года до 5 сентября 2023 года. 6 сентября 2023 года был назначен главой Антимонопольного комитета.

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