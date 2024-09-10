Семья Иванисова за время его депутатства приобрела недвижимость и автомобиль почти на 2 миллиона долларов — Bihus.Info

Семья народного депутата Романа Иванисова, члена комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, за время его депутатства приобрела несколько дорогих автомобилей и недвижимости.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Сообщается, что к моменту парламентских выборов 2019 года Иванисов декларировал очень скромные активы и заработки, при этом указывал значительные суммы наличных сбережений, около миллиона долларов. С начала 2020 года его жена Марина Иванисова начала тратить эти сбережения. В феврале и апреле 2020 года она приобрела два новых премиум-автомобиля Mercedes GLE350 и GLS400, потратив около 200 тысяч долларов.

Одновременно Марина Иванисова инвестировала в недвижимость, купив две квартиры, три паркоместа и три веломеста в ЖК Manhattan city в Киеве. Общая стоимость этой недвижимости составляла около 320 тысяч долларов. В 2021 году она приобрела еще один Volkswagen Multivan за 90 тысяч долларов.

В первые месяцы 2020 года Иванисова потратила более полумиллиона долларов на автомобили и недвижимость. Осенью 2022 Роман Иванисов инвестировал более 12 миллионов гривен (около 330 тысяч долларов) в две новые квартиры в Киеве, которые, по его декларации, были подарком от матери. Мать Иванисова, Ирина Иванисова, является бизнесменом из Бердянска и объяснила огромные суммы собственных сбережений долгим стажем работы бизнесменом.

В 2023 году семья Иванисова продолжила покупать недвижимость. Жена депутата приобрела три земельных участка и еще строящийся дом в коттеджном городке "Ariel Village" возле Киева. Несмотря на то, что застройщик продавал дома в этом районе за минимум 30 миллионов гривен, Иванисовой удалось приобрести землю и дом примерно за 3 миллиона гривен, что она объяснила выгодной ценой от продавца.

Сам Роман Иванисов не прокомментировал эти дорогие покупки.

Напомним, один из народных депутатов разбогател на миллионы благодаря бизнесу с черешнями. Теперь он живет в роскошной квартире в столице и, похоже, забыл о бедности.

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