Семья купила старый дом в селе за 40 тысяч грн и удивила его видом за два года

Старый дом в селе / © скриншот с видео

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Убегая от постоянных обстрелов, семья переселенцев из приграничья Черниговской обласи приобрела за 40 тысяч гривен старый деревянный дом в отдаленном селе на Полесье.

Теперь переселенцы уже третий год подряд строят новую жизнь и собственную ферму, о чем хозяин регулярно рассказывает подписчикам своего YouTube-канала «Сельская Жизнь».

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Что есть в доме за 40 тысяч гривен

Мужчина говорит, что сначала семья жила гораздо ближе к линии границы, однако из соображений безопасности приняла решение переехать немного дальше.

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«Здесь неспокойно. Но люди как-то живут», — рассказывает он.

В доме нет ремонта, но есть все удобства, в частности, ванная с бойлером. Также заготовлены дрова.

Старый дом в селе / © скриншот с видео

Старый дом в селе / © скриншот с видео

Козы, овощи и арбузы: как обустроили хозяйство

Через два года с момента приобретения дома переселенцы имеют полноценное хозяйство: держат кур и коз, выращивают овощи и ягоды. На участке растут ранние и поздние сорта картофеля, а также крыжовник, смородина, ежевика яблоки и даже арбузы.

Под домом обустроены два погреба, где хранится консервация. За лето семья успевает заготовить десятки банок варенья, а также компоты, маринованные грибы и тушенку.

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Огород с арбузами / © скриншот с видео

Старый дом в деревне / © скриншот с видео

Сушеные грибы и YouTube: чем зарабатывают на жизнь

В селе и вокруг не хватает рабочих мест, поэтому семья зарабатывает на продаже продукции собственного хозяйства. Они продают сушеные яблоки, сушеные грибы — спрос на них стабильно высок, а также овощи и ягоды.

«Работа непрерывна: с утра до вечера. Одно за другим… Но оно того стоит — есть и что себе оставить, и что продать», — рассказывает хозяин.

Раньше мы писали о том, как пара решила кардинально изменить образ жизни: они покинули городскую квартиру и переехали в село Павловка недалеко от Ивано-Франковска. Здесь они приобрели небольшой старый дом без ремонта, расположенный рядом с лесом, заплатив за него $15 тысяч.

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