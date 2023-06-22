Семья одесского военкома приобрела в Испании имущества на миллионы: Борисов все отрицает

Недвижимость в Марбелье одесский военком зарегистрировал не на себя, а на свою мать-пенсионерку.

Семья главы одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на побережье Испании недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

Борисов, работающий военкомом с 1996 года, в телефонном разговоре с журналистом изданиея "Украинская правда" сначала уверял, что его семья ничем в Испании не владеет, а после слов о выписках из местного реестра заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он" не влезает в эти дела".

Также он заявил, что "не в курсе, приобрели ли его родные недвижимость на испанском побережье".

"Я ничего не приобрел, я уже давал объяснение", – сказал Борисов.

По его словам, жена должна была рассказать ему об этом впоследствии, а сейчас занимается документацией. Относительно машины тещи Борисов заявил, что она "продала подержанный автомобиль и купила себе Land Cruiser".

По данным издания, семья Евгения Борисова в конце 2022 года приобрела в Испании имение стоимостью более 3 млн евро, которое зарегистрировали на мать Борисова. Жена военкома, по данным из Сети, стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

Борисов был отстранен от занимаемой должности, а ДБР открыло производство по факту незаконного обогащения.

Напомним, в апреле экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что семья Борисова в конце 2022 года приобрела на испанском побережье имение стоимостью более 3 миллионов евро, а также офисное помещение на главной улице Марбельи. Также в собственности семьи появился Mercedes Gelendvagen.

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