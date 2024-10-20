Семья павших братьев-Героев Украины Бутусиных жалуется, что ждет жилье от государства

Родные братьев Романа и Леонида Бутусиных, погибших на фронте, с трудом получили жилье от государства.

Татьяна и Олег Бутусины из Прикарпатья потеряли на войне двух сыновей. Ребятам посмертно присвоили звание Героев Украины и после долгих споров обеспечили жильем.

Также читайте На Прикарпатье простились с двумя братьями-россиянами, героически защищавшими Украину

Родные братья Роман и Леонид Бутусины, военнослужащие 58-й мотопехотной бригады, погибли в одном бою с российскими оккупантами под Черниговом в марте 2022 года, с гранатометами в руках они атаковали танковую колонну и уничтожили несколько единиц бронетехники. Украины посмертно. Все семьи погибших Героев получают квартиры от государства и это справедливо. Но семья Бутусиных квартиру в Ивано-Франковске почему-то не может получить", – отметил журналист Юрий Бутусов.

По словам журналиста, семья воспитывает 12 детей. Бутусины – этнические россияне, сбежавшие от гнета путинского режима.

Позже стало известно, что семья Бутусиных получила квартиру в Ивано-Франковске. В то же время, судя по комментариям, вопрос гражданства так и не решен.

Напомним, что братья Бутусины погибли в селе Лукашевка на Черниговщине в 2022 году, во время обороны населенного пункта. По представлению командования бригады, ребята награждены званием Герой Украины посмертно. Их отец Олег Бутусин тоже военный рассказывал, что нашел тела своих сыновей незадолго после боя.

Напомним, что Олег Бутусин после переезда в Украину сразу пошел воевать добровольцем в рядах «Правого сектора». А старшие сыновья Роман и Леонид вступили в Академию Сухопутных войск

На Прикарпатье простились с двумя братьями Бутусиными

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.