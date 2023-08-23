Семья погибла после празднования дня рождения: детали ДТП с 12 погибшими в Винницкой области

В результате ДТП ВАЗа с грузовиком DAF, который произошел вечером 22 августа в Винницкой области, погибли 12 человек, — это две семьи с детьми и их близкие. В тот день все праздновали день рождения 2-летнего мальчика.

Детали аварии сообщает "УНИАН" и местная газета " RIA-Казатин".

Староста Бродецкого Игорь Ткачук рассказал, что в аварии погибла целая семья. За рулем легковушки был 23-летний Руслан. Среди пассажиров — его жена, 2-летний сын, брат Дмитрий (1991 года рождения) с женой и четырьмя детьми, несовершеннолетняя сестра Валентина, теща Руслана и кум — крестный отец 2-летнего ребенка, также находившегося в салоне авто.

"Вся деревня шокирована тем, что произошло… В тот день они праздновали день рождения того 2-летнего мальчика. Выпили, закусили, а потом, очевидно, решили отвезти домой своего кума, крестного отца ребенка-именинника. Почему все сели в авто, а не поехал только водитель — этого вам не скажет никто", — рассказал Ткачук.

По словам Ткачука, семья, в которой воспитывались уже погибшие Руслан, Дмитрий и Валентина, была неблагополучной. Их мать злоупотребляла алкоголем, за что ее даже лишили родительских прав. Ребята воспитывались в детдомах и интернатах. Впрочем, выросли трудолюбивыми.

"Они были высотниками — занимались обрезкой высоких деревьев, дрова людям заготавливали. Словом, без работы никогда не были. Деньги имели, купили себе по дому, по машине. Дети учились в школе, звезд с неба не хватали, но всегда были одеты, накормлены, ухоженные. Никто ничего о них плохого сказать не может. Был ли подвыпивший Руслан, когда садился за руль, покажет экспертиза", — отмечает староста села.

Ткачук также рассказал, как 12 человек поместились в пятиместный ВАЗ. По его словам, у "двойки" большой багажник, куда доставили сиденья из другого автомобиля. Там сидели все дети.

Между тем заместитель руководителя Отделения полиции №2 Хмельницкого районного отдела полиции Дмитрий Микитюк рассказал "RIA-Казятин", что десять погибших — из Бродецкого, одна женщина — из Немирова, один мужчина — из Клетки.

"Легковик ехал после празднования дня рождения из Бродецкого в Клетку. Дело — резонансное. 20 лет работаю в правоохранительных органах, все видел, но такого еще не было. Фуру поднимали краном, а легковушку оттаскивали. Тела всех погибших направили в морг города Винницы для проведения экспертиз", — рассказал он.

Страшное ДТП произошло вечером 22 августа вблизи села Бродецкое Глуховецкой общины.

Авария с 12 людьми в Винницкой области

Вечером 22 августа вблизи села Бродецкое Хмельницкого района Винницкой области столкнулись ВАЗ с грузовым автомобилем DAF. В салоне легковушки было 12 человек. Все они погибли. Среди погибших – шесть детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Водитель грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания. Назначен ряд экспертиз.

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