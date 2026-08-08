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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Семья погибла в собственном доме на Киевщине: РФ убила 3-летнего мальчика, его бабушку и дедушку — шокирующие детали

Родители и старший брат погибшего мальчика чудом выжили.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Семья погибла в собственном доме на Киевщине: РФ убила 3-летнего мальчика, его бабушку и дедушку

Семья погибла в собственном доме на Киевщине: РФ убила 3-летнего мальчика, его бабушку и дедушку / © ГСЧС в Киевской области

Ночью 8 августа армия РФ нанесла комбинированный удар по Киевской области. В селе Пуховка Броварского района пять БпЛА попали в частный дом. Погибли его жители.

О деталях трагедии рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Россияне атаковали населенный пункт после полуночи. В результате атаки загорелся двухэтажный жилой дом. Из-за сильного пожара он был полностью уничтожен. Кроме того, значительные разрушения получили хозяйственные постройки и два автомобиля.

Россия убила трех человек в Пуховке в Киевской области. / © Прокуратура Киевской области

Россия убила трех человек в Пуховке в Киевской области. / © Прокуратура Киевской области

Россия убила трех человек в Пуховке в Киевской области. / © Прокуратура Киевской области

Россия убила трех человек в Пуховке в Киевской области. / © Прокуратура Киевской области

Что известно о жертвах

На месте «прилета», прямо в собственном доме, погибли 3-летний мальчик и его бабушка и дедушка. Его ребенка получили обломочные ранения и ожоги. Сильно пострадал старший 15-летний сын. У него диагностированы ожоги около 11% тела. Подростка госпитализировали в реанимационное отделение.

Также ранение получил 21-летний сосед, после попадания пришедший на помощь семье.

Напомним, ночью россияне атаковали Киевскую область. В Броварском районе зафиксировали последствия российской атаки на трех локациях. Известно, что количество жертв возросло до четырех человек.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной террор РФ и жестко обратился к партнерам. Он призвал международное сообщество усилить давление на Кремль и передать дополнительные системы ПВО, которые нужны Украине, а «не где-то на складах, в тысячах километрах от российских ударов против жизни».

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