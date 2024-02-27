Семья погибшего в бассейне 32-летнего блогера подала заявление в полицию на спорткомплекс: подробности

Волонтер, общественный деятель Екатерина Стерпул после смерти в бассейне спорткомлекса 32-летнего украинского блоггера-миллионника Юрия Ворожко поделилась результатами судебно-медицинской экспертизы.

По словам Екатерины, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти украинского блогера стала "механическая асфиксия". Также она отметила, что в спорткомплексе, где произошел инцидент, на видеокамерах видно, что Юрий находился под водой в течение десяти минут, где ему не оказали никакой помощи.

"Уже есть судмедэкспертиза. Механическая асфиксия. Простыми словами – он захлебнулся водой. Это свидетельствует о том, что ему не оказали должной помощи в бассейне. Никаких тромбов, никаких сердечных или других предположений даже нет. Поэтому это халатность работников. На видеокамерах было видно, что Юра находился под водой 10 мин и в течение этого времени к нему вообще никто не пришел на помощь. Эти факты не будут умалчиваться. Обещаю, что мы доведем дело до конца", - рассказала Екатерина Стерпул в своем фотоблоге.

Юрий Ворожко / Фото: instagram.com/vorozhko_yura

Так, семья блогера вместе с адвокатами подала заявление в полицию на спорткомплекс, где произошел инцидент, согласно части 3 ст. 136 УК "Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии". Об этом также сообщила Стерпул.

Юрий Ворожко. Фото: Instagram Екатерины Стерпул

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды "Свадьба в Малиновке" Людмилы Алфимовой.

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