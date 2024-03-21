Семья руководителя Антимонопольного комитета Кириленко разжилась имуществом более чем на 70 млн грн — расследование

Родственники чиновника приобрели недвижимость и дорогие автомобили в период, когда он возглавлял Донецкую областную администрацию. При этом бизнес-деятельностью они не занимались.

В период 2020-2023 годов родственники бывшего председателя Донецкой ОВ Павла Кириленко, который теперь возглавляет Антимонопольный комитет Украины, приобрели большое имение и два земельных участка под Киевом, 200 кв. м офисной недвижимости в столице, два кроссовера, три квартиры с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четыре апартамента в Ужгороде. Общая стоимость имущества – более 70 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы".

Журналисты установили, что все это имущество в основном оформлено на родственников жены Кириленко (родителей-пенсионеров и бабушку). Родственники чиновника приобрели недвижимость и дорогие автомобили в период, когда он возглавлял Донецкую областную администрацию. При этом деловой деятельностью они не занимались.

Недвижимость в Киевской области

В частности, в апреле 2020 года тесть тогдашнего председателя Донецкой ОГА Александр Матиенко приобрел в коттеджном городке Киевской области 25 соток земли и дом на 228 квадрата всего за 4 миллиона гривен, хотя на продажу его выставляли, согласно объявлению, за 10 миллионов.

В апреле следующего года Матиенко приобрел еще 25 соток в том же коттеджном городке за 1,8 миллиона гривен, теперь на этой территории – фундамент будущего здания.

Имущество на Закарпатье

После полномасштабного вторжения РФ семья Кириленко продолжила покупать дорогое имущество.

В августе 2022 года Матиенко приобрел имущественные права на апартаменты в премиальном жилом комплексе Residents Park в Ужгороде. По странному совпадению Павел Кириленко ранее возглавлял военную прокуратуру именно в этом городе.

Тесть Кириленко приобрел имущественные права на квартиры площадью 90 и 74 квадратных метра за 800 и 640 тысяч гривен в то время, когда, по информации журналистов, рыночные цены были существенно выше – 7 и 6 миллионов гривен.

В апреле 2023 года Матиенко купил в ужгородском ЖК имущественные права на еще одну квартиру – площадью 77 квадратных метров почти за 670 тысяч гривен, хотя рыночная стоимость была почти 6 миллионов гривен.

Теща Кириленко Наталья Матиенко в тот же период приобрела имущественные права на квартиру в комплексе Residents Park на 80 квадратов, заплатив более 670 тысяч гривен (рыночная стоимость апартаментов – около 6 миллионов гривен).

Кроме квартир, супруги Матиенко в период с 2022 по 2023 год стали владельцами четырех паркомест в Ужгородском ЖК, совокупной рыночной стоимостью свыше 2,5 миллиона гривен.

Столичное достояние

В марте 2023 года теща Кириленко стала владелицей двух квартир в Киеве в жилом комплексе Obolon Plaza (каждая площадью почти 90 кв. м) совокупной стоимостью 9,5 миллиона гривен.

Тогда же тесть Кириленко приобрел у Obolon Plaza два паркоместа – на общую сумму, согласно рыночным ценам, от 80 до 100 тысяч долларов.

Как выяснили журналисты, в этом же столичном ЖК в мае 2023 года теща Кириленко стала владелицей офисного помещения почти в 200 квадратов. По документам офис подарила Альбина Винникова — ее мать. Стоимость имущества составляет почти 12 миллионов гривен.

Также тесть Кириленко владеет Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска, а теща – люксовым кроссовером BMW X3, на котором передвигается супруга главы АМКУ Алла Кириленко.

В комментарии "Схемам" Павел Кириленко заявил, что у семьи его жены было достаточно сбережений, чтобы приобрести все это имущество.

Напомним, ранее съемочная группа издания "Украинская правда" обнаружила, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, уже несколько лет проживает в не принадлежащем ему имении и был приобретен по существенно сниженной стоимости.

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