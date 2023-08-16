Семья судьи Тандыра пересказала деньги жене сбитого им нацгвардейца: женщина отказалась

Женщине отправили на карту "аж" 18 тысяч грн. Однако Анна Бондаренко вообще не хочет никаких денег от судьи и его семьи, а желает одного — чтобы Тандыр наказали.

Жена погибшего нацгвардейца, сбившего насмерть судья Алексей Тандыр, нашла на своем счету анонимные денежные переводы.

Об этом супруга нацгвардейца Анна Бондаренко рассказала изданию Бабель.

Во время заседания суда Тандыр заверил, что хочет помочь семье Бондаренко деньгами. Также он добавил, что его жена анонимно перечислила на счет Анны Бондаренко какую-то сумму денег.

Анна обнаружила, что на ее банковскую карту поступило четыре анонимных перевода 30 мая и 1 июня на общую сумму — 18 тысяч гривен. Узнав, что они могут быть от семьи Тандыра, супруга нацгвардейца решила вернуть их адвокатам судьи.

"Мне нужно только одно — чтобы Тандыр сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", — сказала Анна Бондаренко.

По информации издания, в конце июня жена Тандыра Людмила звонила по телефону Анне, предлагала встретиться без адвокатов и свидетелей, чтобы передать ей деньги, но женщина отказалась.

Судья насмерть сбил нацгвардейца: все детали

Напомним, 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр сбил на блокопсту возле Киева 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии. У погибшего остались жена и трое детей.

По данным очевидцев, Алексей Тандыр на огромной скорости влетел в блокпост – тело парня улетело на три десятка метров. А в салоне изуродованного автомобиля нашли бутылку алкоголя.

Судья уверял, что не знает, откуда бутылка взялась в салоне машины. Чтобы сфальсифицировать экспертизу, злоумышленник вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

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