Семья убитой 6-летней Мирославы Третьяк требует от государства 100 млн грн компенсации: причина

Адвокат просит суд вызвать, как свидетелей 16 представителей государственных органов.

Семья покойной 6-летней Мирославы Третьяк из Старого Салтова Харьковской области, в убийстве которой подозревают 13-летнего подростка, требует от государственных органов власти 100 млн грн моральной компенсации.

Об этом сообщает "Общественное".

Представитель семьи покойной девочки Артем Донец рассказал, что семья также подала иски и к семье подозреваемого в убийстве. Родственники девочки обвиняют государственные органы в бездействии, которая привела к трагедии. В частности у родителей убитой девочки есть претензии к местным органов самоуправления, полицейским, педагогам, социальным службам.

По данным представителя семьи, государственные органы от 2016 знали о девиантном поведение подозреваемого в убийстве, однако ничего не сделали, чтобы избежать трагедии.

"Все то, что они делали, было на бумаге: проведено собеседование, спланированы мероприятия, разработан журнал. А на самом деле они ничего не делали. Они не менее ответственные за гибель этой девочки, чем этот парень", — считает адвокат Артем Донец.

Также адвокат просит суд вызвать, как свидетелей 16 представителей государственных органов.

Напомним:

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