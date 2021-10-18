Семья убитой 6-летней Мирославы Третьяк требует от государства 100 млн грн компенсации: причина

Адвокат просит суд вызвать, как свидетелей 16 представителей государственных органов.
Семья покойной 6-летней Мирославы Третьяк из Старого Салтова Харьковской области, в убийстве которой подозревают 13-летнего подростка, требует от государственных органов власти 100 млн грн моральной компенсации.
Об этом сообщает "Общественное".
Представитель семьи покойной девочки Артем Донец рассказал, что семья также подала иски и к семье подозреваемого в убийстве. Родственники девочки обвиняют государственные органы в бездействии, которая привела к трагедии. В частности у родителей убитой девочки есть претензии к местным органов самоуправления, полицейским, педагогам, социальным службам.
По данным представителя семьи, государственные органы от 2016 знали о девиантном поведение подозреваемого в убийстве, однако ничего не сделали, чтобы избежать трагедии.
"Все то, что они делали, было на бумаге: проведено собеседование, спланированы мероприятия, разработан журнал. А на самом деле они ничего не делали. Они не менее ответственные за гибель этой девочки, чем этот парень", — считает адвокат Артем Донец.
Также адвокат просит суд вызвать, как свидетелей 16 представителей государственных органов.
Напомним:
- В поселке Старый Салтов Харьковской области ночью 28 июля в заброшенном здании нашли тело 6-летней Мирославы Третьяк.
- В убийстве ребенка подозревают 13-летнего парня. Его уже задержали и избрана мера пресечения.
- При этом подозреваемый может избежать реального тюремного срока.
- В Харьковской области правоохранители завершили досудебное расследование по делу резонансного убийства 6-летней жительницы поселка Старый Салтов Мирославы Третьяк. Дело передали в суд, а виновным в преступлении считают 13-летнего соседа убитой девочки.