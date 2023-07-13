Семья воссоединилась: домой вернули еще двоих детей с временно оккупированной территории

В первый же день полномасштабного вторжения сестры расстались с родителями.
В четверг, 13 июня, их удалось вернуть домой с оккупированной территории. Наконец-то семья воссоединилась.
Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Сестер удерживала бабушка
Около полутора лет девушки, которым всего 5 и 12 лет, находились с бабушкой. Она отказывалась передавать детей вернувшейся из плена матери.
"После обращения мамы девочек наш Офис наработал механизм их возвращения с российской стороной. И, к счастью, все удалось", – отметил Лубинец.
Омбудсман подчеркнул, что власти продолжают работать для того, чтобы каждый украинский ребенок вернулся на Родину.
Отметим, 6 июля из российского плена удалось вернуть 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару. Маму детей – боевого медика – освободили во время большого обмена пленными в октябре 2022 года. Однако оккупанты похитили ее детей и долгое время это скрывали.
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