Семью британских инфлюэнсеров оштрафовали на 2000 долларов: неожиданная причина
За поездку в Диснейленд во время учебы популярную семью Рэдфордов из Великобритании оштрафовали на немалую сумму.
Британскую семью Редфордов, известную благодаря реалити-шоу «22 ребенка и счет продолжается» на Channel 5, оштрафовали за то, что они забрали своих детей из школы, чтобы отдохнуть в Диснейленде. Штраф составил примерно 2000 долларов.
Об этом сообщает People.
Что произошло
Как сообщает LancsLive, Ноэль и Сью Рэдфорд из города Моркамб (графство Ланкашир) в начале этого года отправились в Орландо, штат Флорида, где посетили Walt Disney World. Во время путешествия многодетная семья активно делилась фотографиями и видео с аттракционов, парадов и встреч с персонажами в соцсетях.
Однако из-за пропусков занятий четырех детей в период с 24 марта по 1 мая семье пришлось заплатить штраф. Суд Престона постановил взыскать 65 фунтов стерлингов (примерно 84 доллара) за каждого ребенка, а также 118 фунтов (155 долларов) судебных издержек.
В Великобритании еще в прошлом году Министерство образования усилило правила посещаемости школ. Родителей могут штрафовать, если дети пропускают обучение без уважительной причины.
«Есть лишь несколько случаев, когда школьник может не посещать уроки — по болезни или по разрешению школы в исключительных обстоятельствах», — напомнили в ведомстве.
Представитель Совета графства Ланкашир подчеркнул, что регулярное посещение школы оказывает непосредственное влияние на успешность.
«Обеспечение детям хорошего образования и старта в жизни – один из наших главных приоритетов».
Семья Редфордов завоевала популярность еще в 2012 году благодаря документальному сериалу «15 детей и счет продолжается», а впоследствии получила собственное шоу. Сейчас у супругов — 22 детей от 5 до 36 лет и 13 внуков.
Ни представители семьи, ни суд пока не комментировали ситуацию.
Ранее в Великобритании женщину оштрафовали за то, что она вылила кофе в канализацию.
Этот случай вызвал бурные обсуждения в соцсетях, привлекая внимание к экологической проблеме. Несмотря на то, что впоследствии штраф отменили, эксперты отмечают, что такие действия действительно могут вредить природе.
Как объяснили эксперты:
остатки кофе попадают в сточные воды;
затем кофеин и другие соединения иногда оказываются в реках и водоемах;
pH воды изменяется, снижается и уровень кислорода, что стимулирует рост водорослей с вредом для экосистем.