Семью британских инфлюэнсеров оштрафовали на 2000 долларов: неожиданная причина

Британская семья Редфордов

Британскую семью Редфордов, известную благодаря реалити-шоу «22 ребенка и счет продолжается» на Channel 5, оштрафовали за то, что они забрали своих детей из школы, чтобы отдохнуть в Диснейленде. Штраф составил примерно 2000 долларов.

Об этом сообщает People.

Что произошло

Как сообщает LancsLive, Ноэль и Сью Рэдфорд из города Моркамб (графство Ланкашир) в начале этого года отправились в Орландо, штат Флорида, где посетили Walt Disney World. Во время путешествия многодетная семья активно делилась фотографиями и видео с аттракционов, парадов и встреч с персонажами в соцсетях.

Однако из-за пропусков занятий четырех детей в период с 24 марта по 1 мая семье пришлось заплатить штраф. Суд Престона постановил взыскать 65 фунтов стерлингов (примерно 84 доллара) за каждого ребенка, а также 118 фунтов (155 долларов) судебных издержек.

В Великобритании еще в прошлом году Министерство образования усилило правила посещаемости школ. Родителей могут штрафовать, если дети пропускают обучение без уважительной причины.

«Есть лишь несколько случаев, когда школьник может не посещать уроки — по болезни или по разрешению школы в исключительных обстоятельствах», — напомнили в ведомстве.

Представитель Совета графства Ланкашир подчеркнул, что регулярное посещение школы оказывает непосредственное влияние на успешность.

«Обеспечение детям хорошего образования и старта в жизни – один из наших главных приоритетов».

Семья Редфордов завоевала популярность еще в 2012 году благодаря документальному сериалу «15 детей и счет продолжается», а впоследствии получила собственное шоу. Сейчас у супругов — 22 детей от 5 до 36 лет и 13 внуков.

Ни представители семьи, ни суд пока не комментировали ситуацию.

