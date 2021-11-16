Семью жестоко избитого в Париже 15-летнего украинца ограбили на Закарпатье в день свадьбы

Семью жестоко избитого в Париже 15-летнего украинца ограбили на Закарпатье в день свадьбы

Судебный процесс над нападающими на Юрия во Франции продолжается.

Семью 15-летнего украинца Юрия, которого в январе этого года жестоко избили возле Эйфелевой башни в Париже, ограбили на Закарпатье. Из дома вынесли ценные вещи и 21 тысячу евро.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Во Франции продолжается судебный процесс над 11 нападающими, избившими 15-летнего Юрия из Украины. Молодого человека уже выписали из больницы, он продолжает учиться в лицее и играет в футбол. Также украинцу предложили даже тренировать юных спортсменов.

Однако в этот раз неприятный инцидент произошел с семьей Юрия на Закарпатье. Летом родственники приехали в Украину на празднование свадьбы двоюродной сестры Юрия. Тогда во время празднования неизвестные ограбили дом семьи избитого украинца в селе Белки Хустского района. Из помещения украли 21 тысячу евро, ноутбук матери Юрия, дорогие часы и украшения. Потерпевшие считают, что воры следили за их домом и выбрали время, когда никого не будет дома.

Преступление расследует полиция г. Иршавы в Закарпатье. Прошло 4 месяца, однако воров до сих пор не задержали.

Напомним, нападение на украинца произошло 15 января недалеко от Эйфелевой башни. 15-летний Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов.

Всем удалось скрыться, кроме Юрия. С тяжелыми травмами парня госпитализировали, некоторое время он находился в искусственной коме.

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