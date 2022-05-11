Сенат Чехии признал преступления РФ в Украине геноцидом украинского народа

В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС.

Сенат Чехии 11 мая принял постановление о признании преступлений русской армии в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", — добавил он.

В Чехии двухпалатный парламент, потому, вероятно, аналогичное решение может принять и нижняя палата парламента.

Ранее Сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом.

Фото: Yevhen Perebyinis

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ее страна выступает за полноправное членство Украины в Европейском Союзе.

Вицеспикер эстонского парламента исполнил песню "Братья украинцы"

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