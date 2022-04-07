Сенат США принял закон о ленд-лизе, ускоряющий передачу оружия Украине

Это позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели должны вернуть деньги США позже.

Сенат Соединенных Штатов единогласно проголосовал за важный закон о возрождении программы времен Второй мировой войны. Это позволит президенту США Джо Байдену эффективнее отправлять Украине оружие для защиты от агрессии РФ.

Об этом сообщает Politico.

Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года, как известно, ускорит передачу критически важного военного оборудования и других жизненно важных предметов поставки в Украину, сократив бюрократические тяжбы.

Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, обстреливающих украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как изменение игры в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

Законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая последний раз применялась во время крупнейшего глобального конфликта 20-го века — это еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что вторжение России представляет экзистенциальную угрозу либеральному порядку.

Это свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина теперь может выиграть борьбу с российскими захватчиками.

В короткой речи на зале Сената в среду вечером лидер большинства Чак Шумер назвал массовые убийства «чистым злом», добавив, что российские войска совершают «геноцид» в Украине.

"Когда мы убиваем невинных мирных жителей из-за того, кто они есть, будь то их религия, раса или национальность, это геноцид, и господин Путин виноват в этом", – сказал Шумер.

Как известно, Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, как известно, ускорит передачу важного военного оборудования и других важных поставок в Украину путем сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят США позже.

Напомним, что Украина ожидает от западных партнеров предоставления оружия, а также ужесточения санкций против агрессивной России. Если этого не произойдет, это будет сигналом для РФ, что можно начинать новую кровавую волну войны. Об этом в видеообращении в ночь на 7 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский.