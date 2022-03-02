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Сенатор Нарусова в РФ назвала "страшным фейком" информацию, которую предоставляют в России о войне с Украиной

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Политик говорит, что Кремль скрывает потери российской армии.

Сенатор, кума Путина и мать известной телеведущей Ксении Собчак - Людмила Нарусова, назвала ужасным фейком информацию, которую о войне в Украине предоставляют гражданам России.

В комментарии телеканалу "Дождь" она выразила мнение о том, что Россия скрывает ужасающие потери в Украине.

"Даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за несколько суток интенсивных столкновений не может не быть жертв!" — сказала Нарусова. "Я сегодня была в Комитете солдатских матерей, который просто завален звонками и письмами родителей, которые потеряли связь с детьми, призванными туда. Им нечего терять, они ищут любую информацию. Они видели фотографии реальных событий и начали связываться я звонила в штаб Западного военного округа и говорила, почему бы не договориться о коридоре, которым хотя бы можно вывезти тела? Поскольку они лежат на земли, дикие бродячие собаки обгрызают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорели. По каким законам войны это возможно?" – возмутилась Нарусова.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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