Сенатор Нарусова в РФ назвала "страшным фейком" информацию, которую предоставляют в России о войне с Украиной

Политик говорит, что Кремль скрывает потери российской армии.

Сенатор, кума Путина и мать известной телеведущей Ксении Собчак - Людмила Нарусова, назвала ужасным фейком информацию, которую о войне в Украине предоставляют гражданам России.

В комментарии телеканалу "Дождь" она выразила мнение о том, что Россия скрывает ужасающие потери в Украине.

"Даже человек, далекий от военной профессии, понимает, что за несколько суток интенсивных столкновений не может не быть жертв!" — сказала Нарусова. "Я сегодня была в Комитете солдатских матерей, который просто завален звонками и письмами родителей, которые потеряли связь с детьми, призванными туда. Им нечего терять, они ищут любую информацию. Они видели фотографии реальных событий и начали связываться я звонила в штаб Западного военного округа и говорила, почему бы не договориться о коридоре, которым хотя бы можно вывезти тела? Поскольку они лежат на земли, дикие бродячие собаки обгрызают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорели. По каким законам войны это возможно?" – возмутилась Нарусова.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: