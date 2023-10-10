Сенаторы США предлагают принять для Украины единый пакет помощи на год: названная сумма

Сенаторы обеих партий предлагают принять годовой пакет военной помощи для Украины, который решит вопрос с финансированием до проведения выборов президента Соединенных Штатов в 2024 году.

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Об этом информирует The Wall Street Journal, передает LB.ua.

Журналисты издания сообщили, что группа сенаторов, поддерживающих Украину, считают, что она помощь может быть между моментом, когда Сенат вернется с каникул 16 октября, и истечением срока действия текущего законопроекта о временных расходах 17 ноября. Сенаторы выразили свой оптимизм по поводу принятия соответствующих законодательных актов.

По информации издания, по крайней мере, некоторые республиканцы в Палате представителей поддерживают такой подход. Конгрессмен Майкл Макколл из Техаса, главный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей, сказал, что он и другие, кто поддерживает Украину, вместе с тогдашним спикером Маккарти встречались с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они сказали ему, что думают, что годовой пакет будет иметь больше смысла, чтобы дать украинцам чувство уверенности, но также с политической точки зрения не проводить это голосование каждые три месяца.

Несколько сенаторов, опрошенных The Wall Street Journal, назвали общую сумму, необходимую для финансирования Украины на выборы в США в следующем году — отвод 50 до 100 миллиардов долларов.

Сенатор-республиканец Линдсей Грэм предложил выделить $60-70 миллиардов на помощь Украине, назвав эту цифру "внешним пределом".

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь сказал в свою очередь, что если бы это зависело от него, цифра была бы ближе к 100 миллиардам долларов, но сказал, что он готов пойти на компромисс, если республиканцы согласятся на 60 миллиардов долларов.

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер и лидер меньшинства республиканец Митч Макконнелл заявили, что помощь Украине остается приоритетом.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе администрация Байдена объявит о новом пакете вооружений для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападение на Израиль не связано с фокусом Запада в Украине.

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