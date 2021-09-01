Сенсационное заявление от врача из Днепра: коронавирус влияет на способность женщин и мужчин зачинать детей

Сенсационное заявление от врача из Днепра: коронавирус влияет на способность женщин и мужчин зачинать детей

Специалист уверяет, что коронавирус негативно сказывается на репродуктивной функции украинцев.

Врач-репродуктолог из Днепра сделала сенсационное заявление. Она сообщила, что коронавирус негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

Об этом кандидат медицинских наук, врач акушер — гинеколог, репродуктолог, заведующая отделом репродуктивных технологий клиники в Днепре Виктория Ивах сообщила в эфире 9 канала.

По словам врача, сейчас среди украинсцев выросла тенденция к бесплодию — это может быть связано с переносом коронавируса.

"Согласно данным исследований, проводимых нашими эмбриологами, мы видим, насколько ухудшились спермограммы. Я даже сначала была удивлена и думала, что у нас какие-то неполадки с диагностикой. Но мы проверяли в нескольких лабораториях и показало, что действительно мужской фактор бесплодия вырос в разы. Коронавирус повлиял и на женщин тоже. Мне кажется, что вирус повреждает репродуктивные клетки", — сказала врач.

Она добавила, что сейчас в медучреждении собирают статистику пар, которые обращались к ним за помощью, чтобы выяснить, кто болел коронавирусом и чтобы выяснить, как коронавирус повлиял на репродуктивную функцию мужчин и женщин.

Напомним, что половина взрослого населения Украины уже могла переболеть Коронавирусная инфекцией. Большой показатель говорит не только о негативной тенденции, но также о том, что COVID-19 может скоро пойти на спад.

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