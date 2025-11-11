Сенсационная археологическая находка: на Тернопольщине нашли усыпальницу XVII века (фото)

Реклама

В одном из сел Тернопольской области местный житель наткнулся на уникальную историческую находку. Во время уборки подвала старой усадьбы мужчина случайно обнаружил подземное сооружение, которое, по предварительным оценкам археологов, существует уже более 400 лет.

об этом пишет издание Новости Тернопольщины

По словам специалистов, речь идет о каменной усыпальнице, сооруженной примерно в середине XVII века. Она расположена непосредственно под жилым домом, который в течение последних десятилетий использовался для бытовых нужд. Конструкция изготовлена из тесаного камня, имеет арочный свод и остатки декоративных элементов, характерных для архитектуры того времени.

Реклама

Историки предполагают, что захоронение могло принадлежать представителям зажиточного или знатного рода, который когда-то владел имением. Подобные сооружения в сельской местности Тернопольщины встречаются крайне редко, что придает находке особую научную ценность.

Сейчас усыпальница находится в запущенном состоянии — на стенах заметны следы влаги, часть перекрытия повреждена. Эксперты предостерегают, что без немедленного вмешательства памятник может подвергнуться дальнейшим разрушениям. Они рекомендуют местным властям начать работы по консервации и предоставить объекту статус как минимум памятника местного значения.

Местные жители рассказывают, что не подозревали о наличии такого подземного объекта под усадьбой. Находку уже заинтересованно изучают краеведы и архитектурные историки, которые надеются раскрыть ее происхождение и установить, кому именно принадлежала эта древняя усыпальница.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Розмарки, Великобритания, обнаружили клад с бронзовыми украшениями, пролежавший в земле около трех тысяч лет.