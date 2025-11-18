ТСН в социальных сетях

Сенсационная находка в Украине: обнаружен паук, который жил только в нескольких точках мира (видео)

В Украине впервые обнаружен редкий вид паука Parasyrisca arabonica, ранее известный только в Венгрии и на Южном Урале.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Паук

Паук / © unsplash.com

Впервые в Украине зафиксировали появление редкого паука Parasyrisca arabonica, известного ранее только в Венгрии и Южном Урале. Открытие стало неожиданностью даже для опытных арахнологов.

Находку сделала команда исследователей, работавшая на территории экологической станции "Глубокие Балыки".

В Ржищеве команда исследователей во время полевых работ зафиксировала уникального паука в одной из ловушек, установленных для мониторинга новых видов.

Доцент Харьковского национального университета Нина Полчанинова сообщила, что это первый случай обнаружения Parasyrisca arabonica в Украине. Открытие может изменить представление ученых об ареале этого вида.

Паук отличается характерным телосложением и поведением, которое сейчас подробно изучают: его реакцию на свет, типы передвижения и адаптацию к местному климату.

Ученые планируют продолжить исследования, ведь появление такого редкого вида может свидетельствовать о неисследованных экосистемах Киевщины, нуждающихся в охране.

