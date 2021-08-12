Sense предложил первую в Украине карту с бесконечным льготным периодом — Caméléon

Карта доступна с августовским обновлением приложения Sense SuperApp. Главная "фишка" — у Caméléon бесконечный льготный период, кешбэк и даже возможность заработать.

Caméléon — самый короткий список условий, самый длинный, бесконечный грейс-период. В отличие от других карт, на покупки картой Caméléon за счет кредитных средств ставка всегда 0,01% годовых. Карта с бесконечным льготным периодом будет доступна всем с 16 сентября. Новые клиенты банка могут получить ее уже сейчас. Чтобы пользоваться картой, нужно только вносить ежемесячный минимальный платеж — 10% от суммы кредита. Срок кредитования — 12 месяцев с возможностью пролонгации. С карты можно снять и наличку, но тут процентная ставка будет уже выше: 37% годовых плюс 4% комиссии от суммы снятия (не менее 20 грн).

Карта имеет кешбэк в программе лояльности: владельцам карты Caméléon доступен дополнительный кешбэк 0,5% за покупки через Apple/Google Pay. А еще возможность заработать: 5,5% годовых на остаток личных средств начисляются клиенту каждый месяц за то, что на его счету остаются личные деньги. Бесконечно крутой бонус — 1% кешбэка за пополнение карты в Sense с любой карты другого банка.

Caméléon — это карта-гибрид, поэтому она объединяет в себе преимущества и дебетовой, и кредитной карты. Основные бонусы:

Бесплатное снятие до 30 000 грн личных средств в месяц в любом банке мира.

в месяц в любом банке мира. Н улевая комиссия за переводы с карты на карту в Sense или через IBAN, то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств.

то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств. Индивидуальные кредитные лимиты для абонентов Киевстар . Для абонентов национального мобильного оператора-партнера будут предложены индивидуальные кредитные лимиты, которые они могут получить сразу при оформлении карты Caméléon. Новые клиенты увидят свой лимит уже в приложении "Мой Киевстар" и могут сразу перейти на оформление карты в Sense. Это очередной этап сотрудничества двух брендов, аналогов которому на рынке не существует.

. Для абонентов национального мобильного оператора-партнера будут предложены индивидуальные кредитные лимиты, которые они могут получить сразу при оформлении карты Caméléon. Новые клиенты увидят свой лимит уже в приложении "Мой Киевстар" и могут сразу перейти на оформление карты в Sense. Это очередной этап сотрудничества двух брендов, аналогов которому на рынке не существует. Повышенный кешбэк максимум в 7 категориях программы лояльности Cash’U CLUB. Банк возвращает клиентам до 10% кешбэка в выбранных категориях. В месяц можно вывести на карту до 5 000 гривен. А также акции и розыгрыши призов от партнеров банка.

Скачать Sense SuperApp можно в App Store, Google Play или HUAWEI AppGallery.

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