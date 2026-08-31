"Сентябрь может изменить многое": Зеленский заинтриговал заявлением о планах США относительно войны

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать войну, хотя большинство россиян уже готовы остановить ее по линии фронта. В то же время дипломатические усилия в сентябре, в том числе с участием США, могут существенно изменить ситуацию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, для реального урегулирования конфликта необходимы изменения в намерениях руководства страны-агрессора.

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«Нужно, чтобы настроение было соответствующее в Москве, у Путина, — настроение завершать, а не воевать», — подчеркнул Зеленский.

В то же время, он констатировал, сейчас ситуация другая. По данным украинской разведки и информации международных партнеров, Путин стремится воевать дальше. Эта позиция Кремля противоречит настроениям в самой России, ведь, по словам Зеленского, большинство россиян уже поддержало бы остановку боев по линии фронта.

«Мы увидим, что удастся представителям Президента Америки. Сентябрь может изменить многое, и нужно, чтобы мы вместе с партнерами сделали все для защиты людей, для защиты жизни и для мира», — подытожил Владимир Зеленский.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Кремле снова прозвучало новое заявление о переговорах между Украиной и Россией.

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Также Скотт Бессент на саммите G20 проводит встречу с российским коллегой, где презентует мирный план Дональда Трампа по Украине.

По информации пропагандистов, Путин и Эрдоган встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Кыргызстане. Официального заявления со стороны Турции на вечер 31 августа нет.

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