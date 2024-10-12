Сентябрь стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году – ООН

В сентябре в Украине погибли по меньшей мере 208 гражданских лиц и 1220 получили ранения.

Сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди мирного населения в 2024 году.

Об этом говорится в ежемесячном отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

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В сентябре этого года в Украине погибли, по меньшей мере, 208 мирных жителей и 1220 были ранены. 46% погибших были старше 60 лет. Кроме того, в сентябре погибли девять детей и 76 получили ранения.

"Обстрелы с использованием ракет по всей стране и авиационных планирующих бомб, в частности по городам Харьков и Запорожье, привели к высокому количеству потерь", – говорится в ООН.

По меньшей мере, 30 обстрелов повредили или разрушили энергетическую инфраструктуру (25 на территории, контролируемой Украиной, и 5 на территории, оккупированной РФ).

Подавляющее большинство жертв гражданского населения (92 процента) и повреждения образовательных и медицинских учреждений (96 процентов) в сентябре произошли на территории, контролируемой Украиной.

Ранее еврокомиссар ответил, есть ли разница между беженцами из западных и восточных регионов Украины.

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