"Сердце Азовстали" адаптирует американский опыт для усиления ветераноцентричности в украинских общинах

Украинские общины станут ветераноцентричнее благодаря новой инициативе, которую запускают "Сердце Азовстали", America's Warrior Partnership и Киевская школа экономики. В рамках проекта будет разработана образовательная программа для муниципалитетов, которая поможет создать комфортные условия для возвращения и интеграции военных в гражданскую жизнь. Американские эксперты поделятся лучшими практиками, а украинские общины адаптируют их к своим реалиям. Первыми участниками станут общины Киевской и Днепропетровской областей.

"Главная идея в том, чтобы привлечь американский опыт, который сфокусирован именно на возвращении военных после службы к гражданской жизни. И на базе этого создать для конкретных общин дорожную карту с большой образовательной компонентой. То есть научить общины практикам, которые мы называем ветераноцентричность., когда военные вернутся, не очень понятно, как строить с ними отношения, какую роль они могут играть, какой у них есть потенциал. У американцев есть определенный опыт.

Президент и генеральный директор America's Warrior Partnership Джим Лоррейн добавил:

"Мы приехали поддержать проект "Сердце Азовстали" для того, чтобы поделиться нашим опытом в разработке программ для ветеранов, в частности в работе с общинами. Я люблю Украину. И я искренне вверю в свободу Украины. Я тоже военнослужащий, и мое призвание — служить. И я хочу помочь избежать тех ошибок, которых я хочу помочь избежать тех ошибок, которых".

На базе анализа ветеранских программ в украинских общинах и американского опыта будет разработана образовательная программа для муниципалитетов, как принимать ветеранов и помогать им адаптироваться и развиваться. Образовательным компонентом будет заниматься Киевская школа экономики.

Мы очень рады быть вовлечены в проекты, связанные с ветеранами. Нас пригласили, как образовательного партнера, чтобы создать программу обучения для муниципалитетов, чтобы помочь ветеранам как можно быстрее вернуться в гражданскую жизнь. Наши защитники должны возвращаться с фронта достойно. В этом проекте у нас будет поддержка от американских коллег, которые приедут и сделают нам аудит, что уже делают в наших общинах, как мы встречаем ветеранов, как оказываем им поддержку. На основе этого аудита мы сможем составить нашу программу. И сделать это лучше, используя лучшие американские практики, — отметила руководитель офиса ветеранов KSE Татьяна Измайлова.

Пилотный проект будет реализоваться в двух общинах — Киевской и Днепропетровской областях, рассказала директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

"Мы выбрали именно эти две общины, потому что для нас важно высокое присутствие ветеранов и желание города развиваться в этом направлении. Мы знаем, что в обоих этих общинах уже есть определенные шаги относительно ветеранской политики: созданы хабы, проводятся постоянные встречи. И для нас важно посмотреть тот опыт, который уже есть в общинах ", – заявила она.

Напомним, за три года Ринат Ахметов направил 1,6 млрд грн в поддержку защитников Мариуполя в рамках проекта "Сердце Азовстали".