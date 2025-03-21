"Сердце Азовстали" подписало меморандум о сотрудничестве с Минобороны

Проект поддержки защитников Мариуполя и их семей "Сердце Азовстали" подписал меморандум о партнерстве с Министерством обороны Украины. "Сердце Азовстали" имеет экспертизу в вопросе поддержки военных, ветеранов, в том числе освобожденных из плена. За два года работы проект наработал 16 программ психологической реабилитации, которые уже доказали свою эффективность. Пять из которых уже оформлены протоколами. Совместно с министерством, эти наработки планируют масштабировать и применять для поддержки всех военных и их семей.

"Мы работаем с узкой категорией защитников — это военные гарнизона "Мариуполь". Но это позволило нам наработать комплексную систему поддержки, которая охватывает и лечение, и психологическую реабилитацию, и обеспечение квартирами защитников с инвалидностью, и самореализацию наших ветеранов в гражданской жизни. И мы имеем опыт через военнослужащих. защитников и защитниц от момента выхода из плена, через реабилитацию и закрытие квартирного вопроса, до самореализации и трудоустройства в гражданской жизни.

«Этот меморандум должен совместить опыт государства и общественного сектора в части комплексной реабилитации военных. Сегодня в системе Минобороны работает 2,5 тыс. военных психологов, в прошлом году они оказали помощь 73 тысяч военнослужащим. Общественные организации имеют собственный опыт реабилитации военнослужащих и этот опыт важно исследовать и внедрять его лучшие практики», — отметил заместитель Министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.