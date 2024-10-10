"Сердце Азовстали" стало ветеранским партнером Федерации Стронгмена Украины на международных соревнованиях в Мадриде

"Сердце Азовстали" стало ветеранским партнером Федерации Стронгмена Украины, являющейся одним из организаторов соревнований Strong Spirit Games, которые пройдут 11 октября в Мадриде в рамках спортивного фестиваля Arnold Classic Europe. В соревнованиях примут участие защитники Мариуполя Роман Мещеряков, Сергей Дубов и Михаил Будика, по итогам отборочных этапов вошедшие в состав сборной Украины.

"Для "Сердца Азовстали" чрезвычайно важно поддерживать наших защитников в их стремлении к победам не только на поле боя, но и в мирной жизни. Участие в международных спортивных соревнованиях, таких как STRONG SPIRIT'S GAMES, демонстрирует силу и устойчивость украинских ветеранов, несмотря на все остаются примером мужества и непреклонной воли", — отметила директор организации Ксения Сухова.

Накануне отъезда в Мадрид сборная Украины провела открытую тренировку. На соревнованиях будут представлены такие дисциплины, как лежащий жим, эйрбайк, гребли на тренажере и рывок гири.

"Настроение боевое, потому что еду с собратьями, с друзьями, с которыми познакомился во время всех соревнований на отборах. Могу сказать, что у меня есть позитивное настроение для того, чтобы достойно представить Украину на международных соревнованиях", — отметил защитник Мариуполя Михаил Будика.

Также выступление наших стальных защитников на соревнованиях в Мадриде имеет важную миссию – привлечь внимание международного сообщества к украинским военнопленным, которые уже третий год находятся в российском плену.

"Сердце Азовстали" — это проект комплексной поддержки защитников Мариуполя и их семей, являющихся частью "Стального фронта" Рината Ахметова. На реализацию проекта в 2023 году бизнесмен выделил 1 млрд. грн.