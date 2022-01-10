На 57-м году жизни скончался депутат Роман Карпюк, фото/Facebook

"Сердце неожиданно остановилось": на Волыни внезапно во время спортивных соревнований умер депутат

"Сердце неожиданно остановилось": на Волыни внезапно во время спортивных соревнований умер депутат

На 57 году ушел из жизни Роман Карпюк.

На Волыни на 57 году жизни умер депутат областного совета, руководитель фракции "Сила и Честь", ректор "Академии рекреационных технологий и права", глава регионального представительства Национального олимпийского комитета Украины Роман Карпюк. Трагедия произошла прямо во время спортивных соревнований.

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Об этом в воскресенье, 9 января, сообщила пресс-служба Волынского областного совета.

"Его горячее, небезразличное сердце неожиданно остановилось на 57-м году жизни прямо во время спортивных соревнований. Многогранная и целеустремленная личность, человек твердой воли и большой души, безотказный товарищ, надежный соратник, мудрый наставник, честный коллега, человек слова и добродетелей — таким Роман Петрович будет навсегда оставаться в нашей памяти", — говорится в сообщении.

Коллеги депутата выразили соболезнование близким Романа Карпюка.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу тяжелой потери", — отметили в Волынском облсовете.

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