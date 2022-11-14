"Сердце разрывается": директор Крымского зоопарка, который "скрымздил" енота в Херсоне, обещает его вернуть

В Крыму, где находятся украденные в Херсоне животные, обещают вернуть их домой.

Директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" в Крыму Олег Зубков заявляет, что он "эвакуировал" животных, потому что переживал за их дальнейшую судьбу в оккупированном Херсоне.

Об этом сообщают "Крым Реалии".

По словам Зубкова, ему позвонили по телефону из Херсона и попросили забрать животных в Крым из зоопарка в Херсоне.

"Я не знал, что в Херсоне есть вообще какой-то зооуголок или зоопарк… Знал о Николаевском зоопарке, часто бывал там, и мимо Херсона проезжал. Но, оказывается, там есть зооуголок. Две волчицы, ослица Даша, а также в торговом центре был зооуголок. Сгорели все животные. Мы немедленно собрались. Меня выпустили под подписку. Мы погрузили животных, успокоили, что это временная эвакуация. Жалею о гибели животных, сердце разрывается. Сейчас они в хороших условиях, в "Тайгане", — рассказал Зубков.

Он уточнил, что животные, вывезенные из Херсона, находятся на временном содержании.

"Я верну их сразу, как только власти Херсона дадут команду, что могут их принять. Еще три павлина, еще два фазана, цесарки, две волчицы, лама и ослица Даша", – перечислил Зубков.

Директор зоопарка добавил, что животных вернут в Херсон "в полном составе".

Напомним, что из контактного зоопарка в Херсоне оккупанты вывезли семью находившихся там енотов и других животных.

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