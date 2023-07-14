"Сердце сына бьется!": мама мальчика-донора рассказала, как ее ребенок подарил будущее другим

Мать мальчика-донора поделилась их историей, потому что надеется, что она подарит шанс на жизнь еще большему количеству людей.

В понедельник, 3 июля, мир Екатерины и Михаила, родителей 4-летнего Юрчика, разрушился. С малышом произошла беда – кровоизлияние в мозг.

Об этом Екатерина Сотникова написала в своем фейсбуке.

"Не было предвестников, падений, ударов головой или какой-либо другой причины. К сожалению, такое бывает, уже некого обвинять, случай на миллион, и он произошел именно с моим сыном", – заметила убитая горем мать.

Фото: фейсбук Екатерины Сотниковой

Родители сразу все поняли

Речь идет о внутримозговом кровоизлиянии в мозг – со всеми последствиями. СКТ (спиральная компьютерная томография) была проведена в ближайшее время.

"Когда мне объявили результаты, мой шок и ужас я не забуду никогда. Я все поняла… как врач, но не могла принять… как мать. Именно как мать я начала бороться за жизнь своего единственного сына, искать пути спасения, транспортировки, верила и хваталась за все призрачные шансы. За несколько дней мое сознание начало принимать реальность. А эта самая реальность за годы работы в реанимации мне очень близка и понятна. Есть неизбежность, я знаю, как она выглядит. Смерть мозга. Это только дело времени. Что происходит дальше с телом, точно видела не раз", – объяснила Екатерина.

Но существует альтернатива – совсем не популярная, не освещенная в нашей стране, для большинства за пределом понимания и восприятия. Речь идет о трансплантации, донорстве. Конечно, женщина знала, что эти операции проводятся в Украине, но в отношении детей-доноров была не в курсе.

"Моего сына уже не спасти, я это наконец-то осознала. И понимала, что есть шанс спасти кого-то другого ", – отметила Екатерина.

Впереди был сложный путь

Популяризация донорства в Украине, к сожалению, очень слабая. Юрчик почти сразу оказался в глубокой коме, "без перспектив жизни" с медицинской точки зрения. Женщина решила, что теперь нужно отключить чувства. По логике должна быть база, куда вносятся такие люди, а дальше пошли бы этапы работы координаторов в трансплантологии. Ведь родственники пациента – это в основном простые люди, которым нужно доступно и понятно объяснить результаты событий.

"В нашем случае я сама была инициатором, попросила помощи коллег в поисках вариантов, куда можно обратиться. Со стороны выглядит безумием и дикостью. Но так сложилось, что я не только мать, но еще и врач. И мое понимание происходящего намного шире, чем у людей далеких от медицины", – признает женщина.

Организационные моменты и транспортировка решались Ровенской областной детской больницей и Институтом сердца в Киеве. Родители поблагодарили каждого, кто участвовал в этих событиях.

"И так мы в Киеве, в Институте сердца Украины. Мой маленький герой выдержал дорогу", – восхитилась мужеством Юры мама.

Постановка диагноза "смерть мозга" – это не так быстро и просто, как кажется. Только после обширных обследований, констатации и решения всех юридических аспектов разрешена работа трансплантологов. Несмотря на боль и горе, мать мальчика рассказала, как это происходило.

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"Нашего сынишку провожал в операционную весь персонал. Сквозь свои я видела их слезы ", – вспомнила медик.

Екатерина эмоционально подчеркнула, что они – люди и врачи с большой буквы. Мощная команда специалистов действительно совершает большие дела.

"Я ждала до глубокой ночи результата операции. Когда мне сказали, что сердце бьется у другого ребенка, я впервые искренне улыбнулась. Сердце моего сына бьется!", – сказала мама.

Позже она узнала о спасенных мальчиках из клиники "Охматдет". Екатерина искренне радуется, что у этих детей будет шанс на здоровую жизнь.

"Утром я увидела Соломию, слушала ее сердце. Морально я к этому была готова. А вот когда она сразу проснулась и позвала маму, я растерялась. Вот и есть та грань "смерть дает жизнь". Мне полегчало", – поняла мать Юры.

Люди могут изменить мир к лучшему

Безусловно, отмечает мама Юры, эта потеря непоправима. Тогда в понедельник вечером, 3 июля, ее мир разрушился и уже никогда не станет прежним. Но она верит и надеется, что 9 июля возродился мир у троих детишек.

"А теперь насчет моего "Я", которое постоянно звучит во всей этой истории. Вот это "Я" состоит из двух половинок: Кати и Михаила, и только так! Мы давно стали одним целым. Мой муж это моя защита, стена и поддержка Ни разу он не усомнился в моих намерениях и решениях, полностью доверял моим медицинским знаниям и опыту, и каждое наше действие было вместе обдумано и согласовано, его сила духа – это моя опора. Без его поддержки не было бы этих событий, у меня просто не хватило бы сил", – заверила женщина.

Екатерина поблагодарила всех родных и близких за поддержку. Она пожелала всему миру и добра. Екатерина убеждена: только мы сами сделаем этот мир лучше!

Напомним, родители-медики Екатерина и Михаил согласились на забор органов своего умершего сына. Так, после своей смерти и 4-летний мальчик спас троих детей. Их родные не устают благодарить семью, которая проявила глубочайшую жертвенность.

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