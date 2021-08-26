"Сердечко так и не застучало": в Запорожье умер мальчик, которого в коме забрали из детского лагеря

"Сердечко так и не застучало": в Запорожье умер мальчик, которого в коме забрали из детского лагеря

Врачи несколько дней боролись за жизнь подростка.

В Запорожской областной детской больнице скончался 12-летний Тимофей Дегальцев, которому несколько дней назад стало плохо в детском лагере в Херсонской области.

Как сообщила заместитель председателя ОГА Злата Некрасова, сегодня мальчик скончался в больнице. Медики около 50 минут проводили реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось.

"Тимофей нас покинул... 50 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердце так и не застучало. Больно", — написала она.

Напомним, 12-летнему Тимофею стало плохо в детском лагере во время физических нагрузок.

У него начались судороги, а в геническую больницу ребенка госпитализировали уже в коме. Позже Тимофея доставили в больницу Запорожья. Тимофей был в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких . Врачи сообщили, что обнаружили у него двусторонний отек мозга.

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