Сердечно-сосудистые заболевания: какие бесплатные услуги по лечению можно получить в Украине

Сердечно-сосудистые заболевания: какие бесплатные услуги по лечению можно получить в Украине

Ряд услуг по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний оказывает врач первичного звена

В Украине ряд услуг по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний оказывает врач первичного звена (терапевт или семейный врач).

Об этом информирует МОЗ Украины в Telegram-канале.

Речь идет о:

измерения артериального давления;

оценивания общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;

электрокардиограмму (ЭКГ);

анализ крови на общий холестерин;

быстрый тест на тропонин (специфический маркер инфаркта миокарда). В сочетании с результатами ЭКГ или методами диагностической визуализации он помогает определить острое состояние.

При необходимости семейный врач выписывает направление на проведение дополнительных исследований (например, УЗИ сердца) или на консультацию к кардиологу. С электронным направлением эти услуги являются бесплатными для пациента.

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Семейный врач при необходимости может выписать электронный рецепт на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, входящих в программу "Доступные лекарства".

В медучреждении пациент с инфарктом или инсультом бесплатно может получить следующие услуги:

Диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования). Проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте). Круглосуточный мониторинг состояния в реанимации. Медицинская реабилитация в остром периоде. Лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы. Лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты). Питание в стационарных условиях.

"Важно помнить, что болезни сердечно-сосудистой системы можно предотвратить, если выбрать здоровый и активный образ жизни, а также регулярно посещать семейного врача с профилактическими визитами", — говорится в сообщении.

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