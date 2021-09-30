Сердечно-сосудистые заболевания: какие бесплатные услуги по лечению можно получить в Украине

Ряд услуг по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний оказывает врач первичного звена
В Украине ряд услуг по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний оказывает врач первичного звена (терапевт или семейный врач).
Об этом информирует МОЗ Украины в Telegram-канале.
Речь идет о:
- измерения артериального давления;
- оценивания общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;
- электрокардиограмму (ЭКГ);
- анализ крови на общий холестерин;
- быстрый тест на тропонин (специфический маркер инфаркта миокарда). В сочетании с результатами ЭКГ или методами диагностической визуализации он помогает определить острое состояние.
При необходимости семейный врач выписывает направление на проведение дополнительных исследований (например, УЗИ сердца) или на консультацию к кардиологу. С электронным направлением эти услуги являются бесплатными для пациента.
Семейный врач при необходимости может выписать электронный рецепт на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, входящих в программу "Доступные лекарства".
В медучреждении пациент с инфарктом или инсультом бесплатно может получить следующие услуги:
- Диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования).
- Проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте).
- Круглосуточный мониторинг состояния в реанимации.
- Медицинская реабилитация в остром периоде.
- Лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы.
- Лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты).
- Питание в стационарных условиях.
"Важно помнить, что болезни сердечно-сосудистой системы можно предотвратить, если выбрать здоровый и активный образ жизни, а также регулярно посещать семейного врача с профилактическими визитами", — говорится в сообщении.
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