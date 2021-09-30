Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Сердечно-сосудистые заболевания: какие бесплатные услуги по лечению можно получить в Украине

Сердечно-сосудистые заболевания: какие бесплатные услуги по лечению можно получить в Украине

pixabay.com

Ряд услуг по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний оказывает врач первичного звена

В Украине ряд услуг по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний оказывает врач первичного звена (терапевт или семейный врач).

Об этом информирует МОЗ Украины в Telegram-канале.

Речь идет о:

  • измерения артериального давления;
  • оценивания общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;
  • электрокардиограмму (ЭКГ);
  • анализ крови на общий холестерин;
  • быстрый тест на тропонин (специфический маркер инфаркта миокарда). В сочетании с результатами ЭКГ или методами диагностической визуализации он помогает определить острое состояние.

При необходимости семейный врач выписывает направление на проведение дополнительных исследований (например, УЗИ сердца) или на консультацию к кардиологу. С электронным направлением эти услуги являются бесплатными для пациента.

Семейный врач при необходимости может выписать электронный рецепт на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, входящих в программу "Доступные лекарства".

В медучреждении пациент с инфарктом или инсультом бесплатно может получить следующие услуги:

  1. Диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования).
  2. Проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте).
  3. Круглосуточный мониторинг состояния в реанимации.
  4. Медицинская реабилитация в остром периоде.
  5. Лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы.
  6. Лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства бюджета (например, стенты).
  7. Питание в стационарных условиях.

"Важно помнить, что болезни сердечно-сосудистой системы можно предотвратить, если выбрать здоровый и активный образ жизни, а также регулярно посещать семейного врача с профилактическими визитами", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Новости Украины: почему коронавирус усложняет сердечно-сосудистые заболевания

Новости Украины: почему коронавирус усложняет сердечно-сосудистые заболевания

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация