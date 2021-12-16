"Сердечные капли убивают наших бабушек": Комаровский объяснил, почему опасны популярные препараты

Человеку, у которого болит сердце, нужно прежде всего обследоваться и получить нормальное лечение, а не "принимать капли и ждать инсульта или инфаркта", говорит врач.

Популярные в Украине сердечные капли могут серьезно навредить здоровью. Прежде всего человеку, у которого возникли проблемы с сердцем, необходимо пройти обследование и получить нормальное лечение.

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Об этом заявил известный врач Евгений Комаровский на своем канале в YouTube.

"Очень часто наши бабушки, когда у них возникают боли в сердце, кружится голова, или вообще они раздражаются и им плохо — они пьют эти капельки, а в состав этих капелек часто входят очень сильные успокаивающие компоненты", — рассказывает Комаровский .

Врач отмечает, что когда у человека болит сердце, то ему прежде всего необходимо определить, какое у него артериальное давление, не нарушено ли питание сердечной мышцы и нет ли расстройств ритма сердца. После установления диагноза больной должен прийти на консультацию к семейному врачу и получить нормальное лечение, а также рекомендации по образу жизни, физическим нагрузкам, питанию, ограничению количества соли и т.д.

В таком случае врач поможет стабилизировать артериальное давление, улучшить кровообращение сердечной мышцы, стабилизировать ритм сердца.

"Но все это не для наших бабушек. Наша бабушка с больным сердцем капает себе капельки, после чего она садится, или ложится и ждет инфаркта или инсульта. Поэтому я считаю, что все эти сердечные капельки, которые не используются не в одной стране с цивилизованной здравоохранением, не входящим ни в один цивилизованный протокол лечения, просто убивают наших бабушек”, — заявил эксперт.

Врач призвал не лечиться сердечными каплями, а диагностировать недуг и пройти нормальную схему лечения.

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