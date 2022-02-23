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Сердечный приступ или паническая атака: симптомы, как их распознать, как бороться

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Сердечный приступ или паническая атака: симптомы, как их распознать, как бороться

Сердечный приступ или паническая атака: симптомы, как распознать и бороться / Pexels

Паническая атака – это опыт, который вы вряд ли когда-нибудь забудете. Это состояние характеризуется ощущением внезапной интенсивной тревоги и ужаса, когда тело считает, что ему грозит угроза. Однако паническая атака имеет симптомы, которые часто путают с сердечным приступом (удушье, ускорение сердцебиения и т.д.). Как различить эти состояния, что такое паническая атака, симптомы и ее лечение - все это читайте в материале ТСН.ua.

Сердечный приступ или паническая атака: симптомы, как распознать

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения от 2016 до 2019 года Ульяны Супрун, паническая атака имеет следующие симптомы:

  • затрудненное дыхание;
  • учащенное сердцебиение;
  • расширение зрачков;
  • остановка работы желудка;
  • ощущение онемения в конечностях;
  • головокружение.

Но следует понимать, что паническая атака не может представлять смертельной опасности, какими бы серьезными не казались ее симптомы.

Сердечный приступ отличается следующими симптомами:

  • чувство сжатия, которое нарастает внутри;
  • тяжесть в грудной клетке;
  • боль часто "отдает" в руку или в зону под лопаткой;
  • резкая слабость;
  • головокружение;
  • рвота и тошнота.

Хотя некоторые симптомы и похожи, однако паническая атака длится обычно 5-30 минут, а вот основные симптомы сердечного приступа могут прекратиться уже после 2-3 минут. Также паническая атака отличается более "острой" и "колющей" болью.

Паническая атака: причины

Паническая атака: причины / © Pexels
Паническая атака: причины / Pexels

Как рассказывают в Национальном институте ментального здоровья (National Institute of Mental Health), панические атаки часто наблюдаются у членов одной семьи, но ученые все еще не поняли до конца, почему у некоторых людей они возникают, а у других нет.

Исследователи Национального института ментального здоровья обнаружили, что некоторые части мозга и определенные биологические процессы играют решающую роль в появлении тревожности или страха. Они похожи на "ложные тревоги", когда инстинкты организма активизируются слишком часто. Например, человек почувствовал боль в груди и подумал, что у него сердечный приступ. Это может привести к порочному кругу, когда начинаешь бояться повторения ситуации и именно из-за этого страха она повторяется.

Паническая атака ночью: что влечет за собой?

На сайте "Priority" (Великобритания) описаны основные факторы, которые чаще всего вызывают панические атаки ночью:

  • хронический стресс;
  • другие психические расстройства (завышенная тревожность, депрессия);
  • генетика (если ближайшие родственники часто страдают паническими атаками);
  • отказ от определенных лекарств, алкоголя или наркотиков;
  • побочные эффекты некоторых лечебных средств;
  • употребление определенных веществ (каннабис, кофеин);
  • серьезные хронические заболевания (рак);
  • переживание тяжелой ситуации в жизни (смерть близкого человека, военные действия);
  • значительные изменения в жизни (переезд, отцовство).

Паническая атака: как бороться

Паническая атака и как с нею бороться? / © Pexels
Паническая атака и как с нею бороться? / Pexels

Пол Салковскис, профессор клинической психологии и прикладных наук Университета Бата, говорит, что важно не разрешать страх перед паническими атаками руководить вами.

“Панические атаки всегда проходят, и симптомы не являются признаком того, что происходит что-то вредное. Скажите себе, что симптомы, которые вы чувствуете, вызваны тревогой». Также, не ищите отвлекающих факторов: "Избегайте нападения. Старайтесь продолжать делать что-нибудь. Если возможно, старайтесь оставаться в этой ситуации, пока тревога не утихнет".

А сервис MyPositiveOutlooks предлагает 10 действенных советов, которые помогут вам справиться с панической атакой:

  1. Считайте от 100 до 1 – это поможет отвлечься от тревожных мыслей, ведь требует от вас внимания.
  2. Глубоко дышите – это тоже отвлечет вас от лишних мыслей, вызывающих тревогу. Чтобы получить результат, сделайте глубокий вдох через нос, досчитайте до 4 и выдохните через рот.
  3. Внимательно присмотритесь к окружающему миру – тщательно осмотрите каждый предмет, который вы видите вокруг себя, опишите себе в уме все его подробности. Можно также пошевелить, например, пальцами, осознавая каждое движение.
  4. Положительные фразы – скажите себе что-то положительное (это могут быть просто слова или цитата известного вдохновляющего вас человека). Если не можете ничего припомнить, просто произносите "Это все пройдет".
  5. Исследуйте вопросы в Сети – если вы чувствуете приближение панической атаки, можете попытаться зайти в интернет и найти информацию, которая может вам помочь. Важно, чтобы она была положительна.
  6. Техника "расслабления мышц" – попробуйте расслабить все мышцы один за другим, начиная с лица. Затем успокойте мысли, освободите мозги от тревоги. Если вы будете каждый день практиковать эту технику, паническая атака вам не грозит.
  7. Прогуляйтесь – это довольно расслабляющее занятие, которое отвлечет вас от негативных мыслей.
  8. Проведите время с домашним любимцем – поиграйте с ним, обнимите его или просто поговорите.
  9. Общение с тем, кому доверяете – если вы чувствуете тревогу, стоит поговорить с близким человеком о своем состоянии, это поможет избавиться от страха и улучшить самочувствие.
  10. Запишите чувства на бумаге – если к вам пришла паническая атака, возьмите ручку и блокнот и попытайтесь записать все, что испытываете в этот момент.
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