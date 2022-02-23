Сердечный приступ или паническая атака: симптомы, как их распознать, как бороться

Сердечный приступ или паническая атака: симптомы, как их распознать, как бороться

Паническая атака – это опыт, который вы вряд ли когда-нибудь забудете. Это состояние характеризуется ощущением внезапной интенсивной тревоги и ужаса, когда тело считает, что ему грозит угроза. Однако паническая атака имеет симптомы, которые часто путают с сердечным приступом (удушье, ускорение сердцебиения и т.д.). Как различить эти состояния, что такое паническая атака, симптомы и ее лечение - все это читайте в материале ТСН.ua.

Сердечный приступ или паническая атака: симптомы, как распознать

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения от 2016 до 2019 года Ульяны Супрун, паническая атака имеет следующие симптомы:

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затрудненное дыхание;

учащенное сердцебиение;

расширение зрачков;

остановка работы желудка;

ощущение онемения в конечностях;

головокружение.

Но следует понимать, что паническая атака не может представлять смертельной опасности, какими бы серьезными не казались ее симптомы.

Сердечный приступ отличается следующими симптомами:

чувство сжатия, которое нарастает внутри;

тяжесть в грудной клетке;

боль часто "отдает" в руку или в зону под лопаткой;

резкая слабость;

головокружение;

рвота и тошнота.

Хотя некоторые симптомы и похожи, однако паническая атака длится обычно 5-30 минут, а вот основные симптомы сердечного приступа могут прекратиться уже после 2-3 минут. Также паническая атака отличается более "острой" и "колющей" болью.

Паническая атака: причины

Паническая атака: причины / Pexels

Как рассказывают в Национальном институте ментального здоровья (National Institute of Mental Health), панические атаки часто наблюдаются у членов одной семьи, но ученые все еще не поняли до конца, почему у некоторых людей они возникают, а у других нет.

Исследователи Национального института ментального здоровья обнаружили, что некоторые части мозга и определенные биологические процессы играют решающую роль в появлении тревожности или страха. Они похожи на "ложные тревоги", когда инстинкты организма активизируются слишком часто. Например, человек почувствовал боль в груди и подумал, что у него сердечный приступ. Это может привести к порочному кругу, когда начинаешь бояться повторения ситуации и именно из-за этого страха она повторяется.

Паническая атака ночью: что влечет за собой?

На сайте "Priority" (Великобритания) описаны основные факторы, которые чаще всего вызывают панические атаки ночью:

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хронический стресс;

другие психические расстройства (завышенная тревожность, депрессия);

генетика (если ближайшие родственники часто страдают паническими атаками);

отказ от определенных лекарств, алкоголя или наркотиков;

побочные эффекты некоторых лечебных средств;

употребление определенных веществ (каннабис, кофеин);

серьезные хронические заболевания (рак);

переживание тяжелой ситуации в жизни (смерть близкого человека, военные действия);

значительные изменения в жизни (переезд, отцовство).

Паническая атака: как бороться

Паническая атака и как с нею бороться? / Pexels

Пол Салковскис, профессор клинической психологии и прикладных наук Университета Бата, говорит, что важно не разрешать страх перед паническими атаками руководить вами.

“Панические атаки всегда проходят, и симптомы не являются признаком того, что происходит что-то вредное. Скажите себе, что симптомы, которые вы чувствуете, вызваны тревогой». Также, не ищите отвлекающих факторов: "Избегайте нападения. Старайтесь продолжать делать что-нибудь. Если возможно, старайтесь оставаться в этой ситуации, пока тревога не утихнет".

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