Сердечный приступ или паническая атака: симптомы, как их распознать, как бороться

Паническая атака – это опыт, который вы вряд ли когда-нибудь забудете. Это состояние характеризуется ощущением внезапной интенсивной тревоги и ужаса, когда тело считает, что ему грозит угроза. Однако паническая атака имеет симптомы, которые часто путают с сердечным приступом (удушье, ускорение сердцебиения и т.д.). Как различить эти состояния, что такое паническая атака, симптомы и ее лечение - все это читайте в материале ТСН.ua.
Сердечный приступ или паническая атака: симптомы, как распознать
По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения от 2016 до 2019 года Ульяны Супрун, паническая атака имеет следующие симптомы:
- затрудненное дыхание;
- учащенное сердцебиение;
- расширение зрачков;
- остановка работы желудка;
- ощущение онемения в конечностях;
- головокружение.
Но следует понимать, что паническая атака не может представлять смертельной опасности, какими бы серьезными не казались ее симптомы.
Сердечный приступ отличается следующими симптомами:
- чувство сжатия, которое нарастает внутри;
- тяжесть в грудной клетке;
- боль часто "отдает" в руку или в зону под лопаткой;
- резкая слабость;
- головокружение;
- рвота и тошнота.
Хотя некоторые симптомы и похожи, однако паническая атака длится обычно 5-30 минут, а вот основные симптомы сердечного приступа могут прекратиться уже после 2-3 минут. Также паническая атака отличается более "острой" и "колющей" болью.
Паническая атака: причины
Как рассказывают в Национальном институте ментального здоровья (National Institute of Mental Health), панические атаки часто наблюдаются у членов одной семьи, но ученые все еще не поняли до конца, почему у некоторых людей они возникают, а у других нет.
Исследователи Национального института ментального здоровья обнаружили, что некоторые части мозга и определенные биологические процессы играют решающую роль в появлении тревожности или страха. Они похожи на "ложные тревоги", когда инстинкты организма активизируются слишком часто. Например, человек почувствовал боль в груди и подумал, что у него сердечный приступ. Это может привести к порочному кругу, когда начинаешь бояться повторения ситуации и именно из-за этого страха она повторяется.
Паническая атака ночью: что влечет за собой?
На сайте "Priority" (Великобритания) описаны основные факторы, которые чаще всего вызывают панические атаки ночью:
- хронический стресс;
- другие психические расстройства (завышенная тревожность, депрессия);
- генетика (если ближайшие родственники часто страдают паническими атаками);
- отказ от определенных лекарств, алкоголя или наркотиков;
- побочные эффекты некоторых лечебных средств;
- употребление определенных веществ (каннабис, кофеин);
- серьезные хронические заболевания (рак);
- переживание тяжелой ситуации в жизни (смерть близкого человека, военные действия);
- значительные изменения в жизни (переезд, отцовство).
Паническая атака: как бороться
Пол Салковскис, профессор клинической психологии и прикладных наук Университета Бата, говорит, что важно не разрешать страх перед паническими атаками руководить вами.
“Панические атаки всегда проходят, и симптомы не являются признаком того, что происходит что-то вредное. Скажите себе, что симптомы, которые вы чувствуете, вызваны тревогой». Также, не ищите отвлекающих факторов: "Избегайте нападения. Старайтесь продолжать делать что-нибудь. Если возможно, старайтесь оставаться в этой ситуации, пока тревога не утихнет".
А сервис MyPositiveOutlooks предлагает 10 действенных советов, которые помогут вам справиться с панической атакой:
- Считайте от 100 до 1 – это поможет отвлечься от тревожных мыслей, ведь требует от вас внимания.
- Глубоко дышите – это тоже отвлечет вас от лишних мыслей, вызывающих тревогу. Чтобы получить результат, сделайте глубокий вдох через нос, досчитайте до 4 и выдохните через рот.
- Внимательно присмотритесь к окружающему миру – тщательно осмотрите каждый предмет, который вы видите вокруг себя, опишите себе в уме все его подробности. Можно также пошевелить, например, пальцами, осознавая каждое движение.
- Положительные фразы – скажите себе что-то положительное (это могут быть просто слова или цитата известного вдохновляющего вас человека). Если не можете ничего припомнить, просто произносите "Это все пройдет".
- Исследуйте вопросы в Сети – если вы чувствуете приближение панической атаки, можете попытаться зайти в интернет и найти информацию, которая может вам помочь. Важно, чтобы она была положительна.
- Техника "расслабления мышц" – попробуйте расслабить все мышцы один за другим, начиная с лица. Затем успокойте мысли, освободите мозги от тревоги. Если вы будете каждый день практиковать эту технику, паническая атака вам не грозит.
- Прогуляйтесь – это довольно расслабляющее занятие, которое отвлечет вас от негативных мыслей.
- Проведите время с домашним любимцем – поиграйте с ним, обнимите его или просто поговорите.
- Общение с тем, кому доверяете – если вы чувствуете тревогу, стоит поговорить с близким человеком о своем состоянии, это поможет избавиться от страха и улучшить самочувствие.
- Запишите чувства на бумаге – если к вам пришла паническая атака, возьмите ручку и блокнот и попытайтесь записать все, что испытываете в этот момент.