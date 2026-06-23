«Сердце Азовстали» и «Шахтер Стальные» объединяют усилия для поддержки ветеранов через спорт и посттравматический рост

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Партнерство предусматривает реализацию совместных проектов в сфере адаптивного спорта, привлечение ветеранов к спортивным активностям, а также развитие программ, объединяющих физическую реабилитацию с инструментами посттравматического роста.

В «Сердце Азовстали» отмечают: спорт значительно больше, чем способ поддерживать физическую форму.

«Для „Сердца Азовстали“ спорт – это не только физическая реабилитация. Это один из важных инструментов посттравматического роста, помогающий ветеранам возвращать уверенность в себе, чувство команды и контроль над собственной жизнью. Мы видим, что именно спорт часто становится опорой, которая помогает защитникам после ранений и плена находить новые цели, новые смыслы и новое качество жизни», — отметила директор ОО «Сердце Азовстали» Татьяна Мальцева.

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Отдельным направлением сотрудничества станет привлечение тренеров по посттравматическому росту Сердца Азовстали к работе с участниками команды. Специалисты будут помогать ветеранам не только адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, но и превращать опыт на ресурс для дальнейшего развития.

Директор департамента стратегических инициатив ФК «Шахтер» Юрий Свиридов подчеркнул, что объединение усилий позволит расширить возможности для ветеранов в сфере адаптивного спорта и сделать ампфутбол еще более доступным для тех, кто проходит путь восстановления после службы.

«Сердце Азовстали» – это благотворительный проект, направленный на поддержку защитников Мариуполя и их семей, который был начат Ринатом Ахметовым в 2023 году. «Шахтер Стальные» одна из первых в Украине ампфутбольных команд, в которой тренируются и участвуют в соревнованиях ветераны, защищавшие страну. Мы надеемся, что это сотрудничество откроет новые возможности развития ампфутбола. Важно поддерживать защитников и создавать условия, при которых они могут играть, проходить реабилитацию через спорт и получать положительные эмоции».

В Сердце Азовстали убеждены: сочетание спорта, поддержки собратьев и программ посттравматического роста создает эффективную модель восстановления ветеранов, которая помогает не только преодолевать последствия травматического опыта, но и открывать новые возможности для будущего.

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