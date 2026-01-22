«Сердце Азовстали» Рината Ахметова помогло восстановить зрение защитнику Мариуполя после продолжительного плена.

Реклама

Сергей Мосинзовый встретил полномасштабное вторжение в Мариуполе и вместе с собратьями до последнего держал оборону города. В плен он попал в мае 2022 года на выходе из «Азовстали» и пробыл там до 30 декабря 2024 года. Из-за длительного пребывания в неволе состояние его здоровья существенно ухудшилось.

После возвращения в Украину Сергей начал сложный путь обновления. По программе «Здоровье» он уже перенес ряд оперативных вмешательств, в частности, операции, связанные с последствиями травм и проблемами опорно-двигательного аппарата, а также проходит дальнейшую реабилитацию. Отдельным направлением помощи стало восстановление зрения – Сергею проводят современное офтальмологическое лечение, необходимое для возвращения в полноценную службу.

«После плена у меня фактически начались первые серьезные операции в жизни. Первая у меня была в январе месяце из-за «Сердца Азовстали» – выравнивания перегородки носа. Он был сломан в двух или трех местах. Другая ситуация также связана с «Сердцем Азовстали». Во время реабилитации врач нашел проблему не только со спиной, но и с тазобедренным суставом. Сделали МРТ, оказалось у меня был асептический некроз второй стадии. То есть кость уже начала отмирать. И буквально через месяц-полтора мы произвели замену», — рассказывает Сергей Мосинзовый.

По словам директора ОО «Сердце Азовстали» Ксении Суховой, программа «Здоровье» предусматривает индивидуальный подход к каждому защитнику, ведь путь восстановления после войны и плена всегда разный.

«Программа «Здоровье» — одна из базовых программ проекта «Сердце Азовстали». Мы работаем с очень сложными и часто уникальными медицинскими случаями: политравмами, последствиями ранений и плена. Для каждого героя мы формируем персональный маршрут – от поиска узкопрофильных специалистов и проведения операций до длительной реабилитации. Этот путь может длиться недели или месяцы, но наша цель – качество жизни защитника», – отметила Ксения Сухова.

Сегодня Сергей Мосинзовый продолжает лечение, совмещая его со службой и обучением. Он уже вернулся к активной жизни, овладевает новыми навыками и постепенно восстанавливает физическую форму.