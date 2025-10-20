«Сердце Азовстали» совместно с Минобороны провели ретрит для семей военнопленных защитников Мариуполя

Реклама

В течение двух недель участницы проходили программу психологического обновления, сочетавшую групповую терапию, работу с кризисными психологами, практики восстановления и ресурса, а также мастер-классы и активности на природе.

«Мы работаем с семьями защитников уже третий год и видим, как важно поддерживать ментальное здоровье ожидающих. Ибо когда семья имеет силы — это помогает быстрее восстановиться и возвращающимся из плена. Это главная цель нашей программы», — отметила Татьяна Мальцева, менеджер программы «Здоровье» ОО «Сердце Азовстали».

Ретрит прошел при участии кризисных психологов и специалистов Института психологии здоровья, которые обучали семьи практическим инструментам самоподдержки и подготовке к встрече с близкими после плена.

«Для Министерства обороны это сотрудничество чрезвычайно важно. "Сердце Азовстали" уже имеет отработанные эффективные алгоритмы помощи семьям и освобожденным из плена. Мы видим большой потенциал в масштабировании этого опыта, чтобы сделать систему поддержки военных и их родных еще более всеобъемлющей», — подчеркнула Алла Бублик, военная психологиня, представитель отдела психологической поддержки и восстановления МОУ.

Для матерей и жен пленных этот ретрит стал не только временем восстановления, но и пространством взаимной поддержки напоминанием, что они не сами в своем ожидании.

Ты не одна в этой беде. Это большая поддержка, когда видишь, что есть люди, которые понимают, помогают и верят вместе с тобой», — делится Лариса, мать пленного морпеха.

Напомним, проект "Сердце Азовстали" был основан Ринатом Ахметовым в 2023 году для поддержки защитников Мариуполя и их семей. За это время организация создала экосистему комплексной поддержки: физическая и психологическая реабилитация, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержка в получении образования и трудоустройстве.