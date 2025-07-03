"Сердце Азовстали" внедряет цифровую диагностику для психологической поддержки ветеранов

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ОО работает с ветеранами, семьями пленных, погибших и пропавших без вести. Учитывая рост количества подопечных после каждого обмена пленными, возникла потребность в эффективном способе диагностики психологического состояния. Среди прочего — из-за недоверия части военных к традиционной психологической помощи.

Healthy Mind дает возможность проходить тесты самостоятельно и анонимно, что повышает достоверность результатов. Платформа оценивает состояние по более чем 40 шкалам (ПТСР, тревожность, депрессия и т.д.) по международным стандартам DSM-5. Оценка занимает около 8 минут.

По словам директора "Сердца Азовстали" Ксении Суховой, технология позволяет адаптировать программы реабилитации под конкретные группы: "То, что мы имеем возможность удобно получать аналитику по динамике и прогрессу наших защитников и семей, позволяет делать нашу поддержку еще более эффективной". Платформа уже используется в консультациях, на реабилитационных кемпах и групповых сессиях.

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СЕО Healthy Mind Максим Рабинович отмечает, что система станет частью регулярного психологического скрининга в рамках реализуемой ГО программы "Здоровье".

"Healthy Mind добавляется в экосистему общего чекана здоровья для всех подопечных "Сердца Азовстали", поскольку ментальное и физическое здоровье тесно связаны между собой. Это позволит не только проводить разовую диагностику, но и позволит каждому человеку самостоятельно отслеживать изменения в своем психическом состоянии - после завершения программ поддержки".

За год с помощью цифровой системы проведено сотни скринингов. Полученные данные позволяют более точно определять потребности различных групп и повысить качество оказанной помощи.