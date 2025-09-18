«Сердце Азовстали» запустило гастроклубы для защитников Мариуполя и их семей

Реклама

Участники под руководством шеф-поваров готовили летний салат с халумом и арбузом, сувлаки из курятины в греческом маринаде с лимоном и специями, а также сливовый пирог.

Кроме кулинарной части, вечер имел и культурное измерение: звучали стихи Лины Костенко, Владимира Сосюры, авторская поэзия участников и украинские песни в исполнении девушек из сообщества.

Организаторы отмечают, что гастроклубы создают атмосферу тепла и поддержки, где кулинария становится поводом для общения, взаимной поддержки и восстановления.

Реклама

«Для нас важно, чтобы защитники Мариуполя и их семьи чувствовали, что рядом есть сообщество, которое всегда поддержит. Гастроклубы стали еще одним шагом к созданию среды доверия, тепла и новых смыслов», - отметила директор "Сердца Азовстали Ксения Сухова.

Напомним, проект "Сердце Азовстали" был создан в 2023 году Ринатом Ахметовым для поддержки защитников Мариуполя и их семей. Организация уже поддержала более 7000 защитников Мариуполя – лично или через членов семей. Создана комплексная экосистема поддержки, которая включает физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержку в получении образования и трудоустройстве.